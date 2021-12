Die Online-Registrierung für die Impfaktion in der Salierhalle im Dezember ist wegen technischer Probleme auf der Landesinternetseite www.impftermin.rlp.de noch nicht möglich. Darauf hat Impfkoordinator Arno Fickus auf Anfrage hingewiesen. Man warte bei der Dürkheimer Kreisverwaltung, die die Impfaktion in der Salierhalle organisiert, noch auf die Online-Freigabe der Termine seitens des Landes. Fickus hofft, dass sie ab Montag freigeschaltet werden können. Die erste Impfaktion wäre dann eine Woche später am Montag, 13. Dezember. Angeboten werden sieben weitere Impfaktionen, und zwar am 14., 15., 16., 20. und 21. Dezember jeweils von 12 bis 20 Uhr und am 28. und 29. Dezember von 9 bis 16 Uhr. Am Samstag, 4. Dezember, ist von 9 bis 17 Uhr der Impfbus an der Salierhalle. Hier ist keine Anmeldung möglich.