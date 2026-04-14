Die VR Bank Mittelhaardt hat 2025 so viele Kredite vergeben wie noch nie. Dennoch sieht der Vorstand am Immobilienmarkt nicht alles rosarot.

Die Situation der Banken kann Aufschluss geben über den Zustand der regionalen Wirtschaft – besonders wenn sie so lokal tätig sind wie Sparkassen oder Genossenschaftsbanken. Geht es nach den Geschäftszahlen der VR Bank Mittelhaardt, dann ist es um die wirtschaftliche Lage der Bürger und Unternehmen der Region besser bestellt, als es die Schlagzeilen vermuten lassen. „Natürlich war das vergangene Jahr turbulent. Und ehrlich gesagt glaube ich auch nicht, dass die kommenden Jahre anders werden. Aber wir sind vollständig zufrieden mit dem Kundengeschäft“, lässt Stefan Langer, Vorstand der VR Bank Mittelhaardt, das Geschäftsjahr 2025 Revue passieren. Natürlich merke man als Bank die Auswirkungen der globalen Spannungen und der wirtschaftlichen Stagnation ebenso wie man die Klagen der Unternehmer kenne und teilweise selbst betroffen sei – von der Bürokratisierung etwa, an deren Abbau Langers Vorstandskollege Thomas Laumerich nicht glaubt: „Die Bürokratie wird sich nicht selbst abschaffen.“

Mehr als 100 Millionen Euro an Krediten vergeben

Als Beleg dafür, dass die Zeiten für Bürger und Unternehmen nicht einfach sind, werten Langer und Laumerich, dass die Anzahl der Kreditausfälle im vergangenen Jahr zugenommen hat. Zwar seien die 1,3 Millionen Euro nur ein Bruchteil des gesamten Kundenkreditgeschäfts mit einem Volumen von 526 Millionen Euro. Dennoch sei es beispielsweise für Häuslebauer schwieriger geworden, die Raten zu bezahlen. Das Preisniveau an der Weinstraße sei nach einer kleinen Delle fast wieder auf dem Niveau von 2022 angelangt, sagt Laumerich. Gleichzeitig sind die Zinsen gestiegen. Neubauten seien für die meisten Kundinnen und Kunden kaum noch finanzierbar. Mit 101 Millionen Euro hat die Bank im vergangenen Jahr so viel Geld verliehen wie noch nie, wesentlich getrieben von Zuwächsen bei privaten Immobilienfinanzierungen und gewerblichen Darlehen. Zu dem guten Gesamtergebnis – die VR Bank hat trotz der Investitionen in die Standorte und ihre Infrastruktur unter dem Strich einen Gewinn von knapp drei Millionen Euro erzielt – trug nicht nur die Finanzierung, sondern auch die Vermittlung von Immobilien bei.

Bekenntnis zu den Standorten

Zum 1. Januar 2025 war die VR Bank Mittelhaardt nach dem Ende der langjährigen Partnerschaft mit iGS Immobilien selbst ins Maklergeschäft eingestiegen. 19 Objekte seien 2025 verkauft, drei Immobilien vermietet worden. „Bei vielen vermittelten Objekten sind wir am Schluss der Finanzierungspartner, wir bieten unseren Kunden die komplette Wertschöpfung an“, sagt Laumerich. Ein großer Vorteil gegenüber der Konkurrenz aus dem Internet sei der direkte Kundenkontakt, erklärt Langer. Dies wüssten die Kunden besonders dann zu schätzen, wenn mal etwas nicht so laufe, wie es sollte.

Die 1,43 Millionen Euro, die die Bank im vergangenen Jahr in den Umbau ihrer Filialen investierte, sind für die beiden Vorstände auch ein Bekenntnis zu Kundennähe und Region. Derzeit wird am Hauptsitz in Bad Dürkheim gebaut. Bis 27. April ist der Kundenbereich dort noch geschlossen. Ab dem 11. Mai soll der Beratungsbereich wieder komplett offen sein. Vor dem Wurstmarkt ist der Abschluss der Arbeiten geplant.

Zum 1. April hat die VR Bank den SB-Standort in Niederkirchen geschlossen. Durch den Defekt des Geldautomaten und nötige Investitionen in die Sicherheitstechnik sei die Wirtschaftlichkeit des Standorts hinterfragt worden. Bislang habe es drei Kündigungen von Mitgliedschaften deswegen gegeben, sagt Laumerich.

Wie hoch wird die Dividende?

An den übrigen Filialen will die Bank angesichts der Millioneninvestitionen der vergangenen Jahre festhalten. „Hinsichtlich der Standorte steht nichts auf der To-do-Liste“, betont Langer. „Wir haben kein Interesse, an den Filialen etwas zu drehen, so lange sie genutzt werden.“ Die Nutzungszahlen seien derzeit auch an kleineren Standorten wie Weisenheim am Berg oder Ellerstadt in Ordnung.

Der Bilanzgewinn der VR Bank liegt nach Angaben von Langer und Laumerich mit knapp 1,1 Millionen Euro auf dem Vorjahresniveau. Mehr als 220.000 Euro hat das Kreditinstitut entweder direkt oder über Stiftungen an regionale Projekte vergeben. Bei der Vertreterversammlung will der Vorstand eine Dividende in Höhe von drei Prozent für die 13.447 Mitglieder vorschlagen.