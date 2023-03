Nach einem saisonbedingten Anstieg zu Jahresbeginn ist die Arbeitslosigkeit im Bezirk der Agentur für Arbeit Landau im Februar wieder leicht zurückgegangen. In den Landau und Neustadt sowie in den Landkreisen Bad Dürkheim, Germersheim und Südliche Weinstraße waren im Februar 11.807 Menschen arbeitslos gemeldet. Das sind 48 weniger als im Januar.

„Der Rückgang in den vergangenen Wochen war noch relativ gering, was vor allem dem Winterwetter geschuldet ist. Dennoch gab es viel Bewegung am Arbeitsmarkt, und es konnten zahlreiche Menschen die Arbeitslosigkeit mit dem Eintritt in eine neue Beschäftigung beenden“, sagt Christine Groß-Herick, die Vorsitzende der Geschäftsführung der Agentur für Arbeit Landau.

Insgesamt 54,7 Prozent der Arbeitslosen sind den drei Jobcentern zugeordnet. Die Jobcenter betreuen diejenigen Menschen mit ihren Familien, die auf das Bürgergeld angewiesen sind.

Die Zahl der Arbeitslosen ist im Bereich der Jobcenter im Vergleich zum Vorjahr um 841 oder 15 Prozent gestiegen. Die deutliche Erhöhung ist vor allem der Fluchtbewegung infolge des Krieges gegen die Ukraine geschuldet.

Sprachkenntnisse durch Integrationskurse

Ein Jahr nach Kriegsbeginn waren Mitte Februar rund 2000 erwerbsfähige ukrainische Geflüchtete bei den drei Jobcentern gemeldet. Von ihnen waren 769 als Arbeitslose registriert, 67 weniger als im Januar. „Eine große Anzahl der Betroffenen absolviert aktuell Integrationskurse, in denen die für eine Beschäftigung erforderlichen Sprachkenntnisse vermittelt werden“, so Groß-Herick.

Die Teilnehmenden an Integrationskursen sind in dieser Zeit nicht als Arbeitslose registriert. Die Agenturchefin ist zuversichtlich, dass immer mehr Ukrainerinnen und Ukrainer in den regionalen Arbeitsmarkt integriert werden. „Daten zur Anzahl von sozialversicherungspflichtigen Beschäftigen mit ukrainischer Staatsangehörigkeit für unsere Region liegen uns aktuell bis August 2022 vor. Allein in den Monaten von Februar bis August 2022 stieg die Zahl der Beschäftigten um 330 auf 483 an. Beschäftigungsmöglichkeiten fanden sich vor allem im Gastgewerbe, in der Zeitarbeit, im Handel und im Baugewerbe.“

Die Lage im Landkreis

Im Landkreis Bad Dürkheim waren im Februar 2960 Frauen und Männer bei der Agentur für Arbeit und dem Jobcenter arbeitslos gemeldet. Das waren 27 mehr als im Januar. Die Arbeitslosenquote ist gegenüber dem Vormonat mit 4,1 Prozent gleichgeblieben. Dem Arbeitgeberservice wurden in den vergangenen vier Wochen von den Arbeitgebern aus dem Landkreis Bad Dürkheim 290 zu besetzende Stellen gemeldet. Das waren 181 mehr als im Januar und 14 mehr als im Februar des vergangenen Jahres.