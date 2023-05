Mit einer „Groß-Katastrophenlage“ ist das Deutsche Rote Kreuz (DRK) manchmal konfrontiert, beim Kreisverband Bad Dürkheim des DRK gab es am Dienstag eine „Groß-Ehrungslage“. So bezeichnete Sven Hoffmann, Präsident des Kreisverbands, die zahlreichen Ehrungen, die bei einem Treffen in den Räumen der Lebenshilfe auf dem Programm standen.

Geehrt wurden Rotkreuzler, die zwischen fünf und 70 Jahren aktiv sind. Erstmals verliehen wurde die Verdienstnadel des Kreisverbands Bad Dürkheim. Auch eine Ehrennadel des Landesverbands des Jugendrotkreuzes wurde vergeben und es wurden zahlreiche Mitglieder des Kreisverbands geehrt, die während der Pandemie und bei der Flut im Ahrtal ehrenamtlich im Einsatz waren.

„Wir könnten noch viel mehr ehren“, sagte Hoffmann. Er betonte, dass viele DRK-Mitglieder „immer wieder im Einsatz für andere Menschen“ seien, dafür gelte es Danke zu sagen. „Wo wären wir als Gesellschaft ohne diese engagierten Menschen“, so Hoffmann. Die Aktiven würden „im Dienst für unsere Gesellschaft oft weit über ihre eigene Kraft hinausgehen“, würden „auf andere Menschen zugehen“ und diese mit Mut, Mitmenschlichkeit und Wärme unterstützen. Er wertete es als Zeichen der Anerkennung, dass fast alle Verbandsbürgermeister und Bürgermeister der verbandsfreien Gemeinden des Landkreises bei der Ehrungsveranstaltung anwesend waren.

Bettina Göbelsmann, stellvertretende Präsidentin des DRK-Landesverbands und Präsidentin des DRK-Bezirksverbands, verwies auf die hohe Bedeutung des Ehrenamts für die Gesellschaft. Die Ehrenamtlichen würden Lebenszeit, Herzblut und Engagement investieren, dafür würden sie Respekt verdienen.

Hoffmann sagte, dass das Präsidium des Kreisverbands einstimmig entschieden habe, erstmals Verdienstnadeln für herausragende Leistungen zu verleihen. Die drei Rotkreuzler, die die Verdienstnadel bekamen, seien seit vielen Jahren das Rückgrat in ihren Bereichen. Ausgezeichnet wurden Norbert Balzer (Bad Dürkheim), Ute Fischer (Deidesheim) und Wolfgang Fischer (Deidesheim).

Sophie Petri, Landesleiterin des Jugendrotkreuzes, überreichte der Bad Dürkheimerin Nadine Schaupp-von Massow die Ehrennadel des Jugendrotkreuzes dafür, dass sie seit zehn Jahren das Jugendrotkreuz der Kurstadt aufgebaut, strukturiert und geleitet hat. Applaus im Stehen gab es für den Bad Dürkheimer Wolfgang Conrad, der seit 70 Jahren aktiv ist.

Die Geehrten

60 Jahre: Bernhard Abel (Lambrecht), Dagmar Hilde von der Au (Weisenheim am Sand)

50 Jahre: Manfred Kiefhaber (Bad Dürkheim), Irmgard Mühlbeier (Bad Dürkheim), Regina Müller (Haßloch)

45 Jahre: Holger Kesselring (Bad Dürkheim), Reinhold Litzel (Haßloch), Elisabeth Rahn (Haßloch)

40 Jahre: Herbert Haller (Bad Dürkheim), Peter Illig (Freinsheim)

35 Jahre: Hilde Blajer (Haßloch), Roswitha Deege (Haßloch), Marliese Krebs (Haßloch), Steffen Krebs (Bad Dürkheim), Ursula Nelles (Haßloch), Christoph Siegler (Lambrecht), Stephan Wirth (Bad Dürkheim)

30 Jahre: Tobias Diehl (Freinsheim), Stefan Högner (Lambrecht), Christian Jork (Bad Dürkheim), Lucia Neufeld-Demmler (Bad Dürkheim)

25 Jahre: Theresia Volkmer (Deidesheim), Henning Schaaf (Bad Dürkheim)

20 Jahre: Stefan Fickeisen (Bad Dürkheim)