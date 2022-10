Die Polizei sucht Zeugen, die am Samstag, zwischen 11.30 und 13.10 Uhr, mitbekommen haben, wie ein in der Haintorstraße in Freinsheim geparkter PKW beschädigt wurde. Die Polizei vermutet, dass der Schaden, dessen Behebung etwa 500 Euro kosten werde, beim Vorbeifahren verursacht wurde. Zeugen sollen sich bei der Polizei Bad Dürkheim unter der Telefonnummer 06322 9630 oder E-Mail pibadduerkheim@polizei.rlp.de melden. rhp