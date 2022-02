Eine 65-Jährige ist am Montag gegen 13.30 Uhr in einem Supermarkt in der Bruchstraße Opfer von Taschendieben geworden. Wie die Polizei mitteilt, bemerkte die Frau beim Einkaufen einen Unbekannten, der auffällig dicht bei ihr gestanden habe – um wenig später festzustellen, dass sich ihr Geldbeutel nicht mehr in ihrer Jackentasche befand. Die Frau beobachtete, wie ein Mercedes Benz schnell vom Parkplatz fuhr. Eine sofort informierte Polizeistreife sichtete das Fahrzeug und kontrollierte die beiden männlichen Insassen. Diese gaben laut Polizei an, nichts mit dem Diebstahl zu tun zu haben. Zwar tauchte der Geldbeutel der Frau bei einer Durchsuchung des Fahrzeuges und der Personen nicht auf – dafür fanden die Beamten in der Jackentasche des 29-jährigen Fahrers einen Zettel mit der Pin der EC-Karte der 65-Jährigen. Zudem entdeckten sie im Handschuhfach eine geringe Menge Marihuana in einem sogenannten Grinder. Spätere Ermittlungen ergaben, dass die Männer unmittelbar nach dem Diebstahl mit der EC-Karte der Frau 1000 Euro von deren Konto abgehoben hatten.

Polizei rät: Pin nicht bei Karte aufbewahren

Nach Rücksprache mit dem Staatsanwalt sei eine Sicherheitsleistung einbehalten worden, so die Polizei. Die beiden Beschuldigten, die keinen festen Wohnsitz in Deutschland haben, seien wieder entlassen worden. Gegen sie werde wegen Diebstahls mit anschließender Verwertungstat und des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz ermittelt. Die Polizei rät, Pin-Nummern nicht auf einem Zettel, der sich bei der EC-Karte befindet, oder gar auf der EC-Karte selbst zu notieren.