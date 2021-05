Dass in diesem Sommer bei den Salinen wieder ein Riesenrad aufgebaut wird, ist eher unwahrscheinlich. Wie Sebastian Göbel, der mit seinem Bruder Tobias sieben Riesenräder in Bewegung setzen kann, auf Anfrage mitteilt, werde er mit großer Wahrscheinlichkeit mit dem 70 Meter hohen„City-Star“ nicht auf dem Privatgelände östlich der Salinen zurückkehren. Göbel blickt aber gern auf das vergangene Jahr zurück. „ Bad Dürkheim war sehr erfolgreich für uns, gerade im Herbst zur Zeit der Weinlese. Das hat für uns gut gepasst und wir haben uns über den großen Zuspruch gefreut und gemerkt, dass die Leute viel Spaß bei uns hatten“, berichtet der Schausteller. Er steht für das XXL-Riesenrad nach eigenen Angaben derzeit in Verhandlungen für einen Standort in Norddeutschland. Auch seine anderen Räder seien alle verplant, eines davon dreht seit vergangener Woche auf dem Landauer Rathausplatz seine Runden. „Stand heute kommen wir in nächster Zeit nicht nach Bad Dürkheim“, sagt Göbel. Er fügt aber hinzu, dass sich die Situation im Zusammenhang mit Corona schnell ändern und neue Planungen mit sich bringen kann. Sollte der Wurstmarkt auch in diesem Jahr nicht stattfinden, werde er sich mit seinem Bruder Gedanken machen, das Riesenrad an der Saline wieder aufzubauen. Göbel hofft aber nicht auf diesen Fall und denkt dabei auch an seine Branche. „Für uns wäre es ganz wichtig, dass der Wurstmarkt, in welcher Form auch immer, stattfinden kann. Das hätte dann auch Signalwirkung für andere Veranstaltungen“, betont Sebastian Göbel.