Helfen und Schützen: Wissen Sie, was alles in einer Notfalltasche stecken sollte, falls es zum Katastrophenfall kommt? Unwetter, Hochwasser, Feuer, Stromausfall – Auslöser gibt es viele. Sich selbst darauf vorzubereiten, ist also ratsam. Aber wie?

Tipps dazu hat Waldemar Schaupp-Sagolla gegeben. Er ist als Notfallsanitäter, Zugführer und Sachbearbeiter Katastrophenschutz beim Landkreis für die sogenannte weiße Schiene im Katastrophenschutz