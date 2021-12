Unter dem Einfluss von Rauschgift ist ein 28-Jähriger am Sonntagabend mit einem Ford C-Maxx unterwegs gewesen. Dabei hat ihn die Polizei gegen 22 Uhr in der Straße „In den Almen“ in Bad Dürkheim erwischt. Ihr zufolge zeigte er drogentypische Ausfallerscheinungen. Einen Drogenvortest habe der Mann abgelehnt, aber den Konsum von Ritalin und Amphetamin eingeräumt. Daraufhin sei ihm eine Blutprobe entnommen worden. Er gab an, seinen Führerschein angeblich zu Hause vergessen zu haben. Ermittlungen ergaben aber, dass er seit September nicht mehr im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Weiterhin gab er an, dass er seiner Mutter, die Halterin des Autos ist, heimlich den Schlüssel abgenommen hätte. Gegen den 28-Jährigen wird nun wegen Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz, Führen eines Fahrzeugs unter Drogeneinwirkung, Fahren ohne Fahrerlaubnis und unbefugten Gebrauch eines Fahrzeugs ermittelt.