Kleine Felskresse und Große Kugelblume: Diese beiden gefährdeten Pflanzen sind einer privaten Party zum Opfer gefallen, wie der Naturschutzverein Pollichia am Wochenende entdeckt hat. Für diese hatten sich die Feiernden nämlich ausgerechnet eine der empfindlichsten Stellen des Naturschutzgebiets Felsenberg-Berntal ausgesucht.

Tatort ist die große Pochel am Leistadter Ortsausgang Richtung Herxheim am Berg. In der Nähe befindet sich der westliche Zugang zum Naturschutzgebiet. „Doch die Stelle, an der die Party stattfand, ist eigentlich nicht über Wege zugänglich. Da muss man schon gezielt hinwollen“, sagt Hansjürgen Schnappauf von der Dürkheimer Ortsgruppe des Naturschutzvereins Pollichia. Dort hat sich die landesweit vom Aussterben bedrohte Kleine Felskresse angesiedelt, die nur wenige Zentimeter hoch werde und deshalb eher unscheinbar wirke. „Laut unserem Botanik-Experten Heiko Himmler ist das Vorkommen auf der Pochel das mit Abstand größte und wichtigste in Südwestdeutschland. Deshalb betreten selbst wir diese spezielle Pochel nur äußerst selten, wie eben am Samstag zur Florenaufnahme“, erklärt Schnappauf.

Bei dieser Florenaufnahme überprüfen die Naturschützer, was sich seit dem letzten Besuch alles auf der Pochel angesiedelt hat und wie die geschützten Arten sich entwickelt haben. Zudem kontrollieren sie, ob die Pochel noch frei ist oder dort zum Beispiel Büsche gewachsen sind, die jene auf diese karge, trockene Fläche spezialisierten Arten beschatten und deshalb entfernt werden müssen.

Enormer Aufwand der Feiernden

Diesmal traf Schnappauf und seine Mitstreiter jedoch fast der Schlag: Ausgerechnet auf der hochsensiblen Fläche fanden sie deutliche Laufspuren – den Hang rauf und runter. Die zeugen von dem bemerkenswerten Aufwand der unbekannten Feiernden. „Sie brachten dort eine Party-Plattform, Stühle, einen kleinen Tisch, Paletten und Pfähle hin“, listet er einzelne Funde auf. Diese Hinterlassenschaften werden die Pollichia-Mitglieder nun behutsam entfernen, damit beim Aufräumen nicht noch mehr Schaden an der trittempfindlichen Pflanzenwelt entsteht.

„Wir vermuten, dass sich die Betreffenden von oben über den Weinberg Zugang verschafft haben“, sagt Schnappauf. Der Müll sei „nur“ ärgerlich, doch die niedergetrampelte Kleine Felskresse schmerze wirklich. „Ihre Vegetationsperiode ist eigentlich vorbei. Sie wurde ganz erheblich beeinträchtigt und wird Jahre brauchen, um sich dort wieder anzusiedeln“, beschreibt er den angerichteten Schaden. Auch der Großen Kugelblume sei das Treiben schlecht bekommen.

Gelände ist Privateigentum des Vereins

Er verstehe ja durchaus, dass sich die Leute ein etwas abgeschottetes Örtchen suchen, an dem sie ungestört Zeit miteinander verbringen können – gerade in der Pandemie mit all ihren Einschränkungen. „Nur doch bitte nicht im Naturschutzgebiet und dann auch noch ausgerechnet an seiner so extrem empfindlichen Stelle“, erklärt er. Wobei er den Verantwortlichen, sofern sie denn Zeitung lesen, noch einen kleinen Hinweis gibt: „So unbeobachtet, wie sie sich da vielleicht fühlen, sind sie gar nicht. Vom Weingut gegenüber ist die Pochel nämlich gut einsehbar. So wurden wir wiederholt darauf aufmerksam gemacht, dass Leute dort oben beobachtet wurden.“

Strafanzeige werde die Pollichia nicht erstatten, obwohl sie das könnte. Denn bei der betroffenen Fläche handelt es sich laut Schnappauf um Privateigentum des Vereins. Stattdessen werden die Mitglieder den Zugang vom Weinberg her verbarrikadieren und hoffen, dass dann künftig niemand mehr der schützenswerten Natur an der Pochel derart zusetzt, wie es die Feiernden getan haben. „Wir laden aber alle Interessierten ein, uns bei der Naturpflege zu unterstützen“, wirbt er um weitere umweltbedachte Mitstreiter.