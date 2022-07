Die CDU hat eine in Dürkheim unbekannte Kandidatin aufgestellt. Ihre größte Aufgabe? Sich bekannt machen.

Als 2015 zum bisher letzten Mal ein Dürkheimer Bürgermeister gewählt wurde, schickte die CDU Gerd Ester ins Rennen. Und warb geschickt mit dem in der Stadt bestens bekannten „Ur-Dürkheimer“. Im Wahlkampf mit dabei: Der ein oder andere Seitenhieb auf den Dackenheimer SPD-Kandidaten Christoph Glogger, der sich letztlich durchsetzte. Nun hat die Dürkheimer CDU eine Alzeyerin nominiert. Eine in der Stadt unbekannte Frau tritt gegen den Amtsinhaber an. Natalie Bauernschmitt steht vor der Aufgabe, sich in der Stadt bekannt zu machen. Es wird die größte Herausforderung im Wahlkampf sein. Ein knappes Jahr haben Bauernschmitt und die Partei nun dafür Zeit.