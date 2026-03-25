Die iGS Immobilien GmbH ist insolvent. Doch es gibt bereits ein Nachfolgeunternehmen. Deren Gesellschafter wollen sich auf ein Geschäftsfeld konzentrieren.

Die Immobilienfirma iGS mit Sitz in der Kurbrunnenstraße ist insolvent. Doch ihr Kern erhält durch Neugründungen ein zweites Leben. An der Spitze des Zweigs der Immobilienvermarktung stehen zwei Männer, die auch schon im alten Unternehmen tätig waren.

Jan Möbius und Mark Byrne gründeten zum 1. März die iGS Immobilien Möbius & Byrne GmbH. Der 27-jährige Möbius und der 36-jährige Byrne fungieren als Gesellschafter und Geschäftsführer. Auf Links gedreht haben sie nichts. Im Gegenteil. „Wir haben den Namen, die Telefonnummer, das Logo und die Website gekauft“, sagt Byrne. Selbst die Geschäftsadresse bleibt die gleiche. Und nicht nur das. Mit Hans-Jörg Altnöder und Werner Darting sind erfahrene Berater der früheren Firma weiter mit an Bord, gleiches gilt für Stefanie Schwendner im Backoffice.

Beim Kaufangebot nicht lange überlegt

Möbius und Byrne wussten, worauf sie sich einlassen, schließlich waren sie jahrelang für das insolvente Unternehmen tätig. Als sie das Kaufangebot erhielten, hätten sie nicht lange überlegt. „Natürlich sind die Umstände bei einer Insolvenz nie schön“, sagt Byrne. Zugleich waren die beiden überzeugt, dass eine neue Gesellschaft Zukunft hat. Der Immobilienvermarktung gehe es gut, sagen sie.

Die frühere iGS Immobilien GmbH hat im Dezember des vergangenen Jahres einen Insolvenzantrag eingereicht. Ursächlich ist laut dem als Insolvenzverwalter bestellten Mannheimer Anwalt Steffen Rauschenbusch der Forderungsausfall bei einem Bauträger in mittlerer fünfstelliger Höhe. Das Amtsgericht Neustadt hat das Insolvenzverfahren zum 1. März eröffnet. Die Zahlungsunfähigkeit ereilte die Gesellschaft knapp ein Jahr nachdem die VR Bank Mittelhaardt sich von ihr als langjährigem Kooperationspartner getrennt hatte. Die Bank wollte den Immobilienhandel ins eigene Haus verlagern. Die IGS hatte sich zu diesem Zeitpunkt nach Aussage der damaligen Gesellschafterin Julia Kaiser mit der Hausverwaltung für Immobilien ein zweites Standbein aufgebaut. Offensichtlich kein tragfähiges Konzept.

Unternehmen voneinander getrennt

Die beiden Teilbereiche könnten aufgrund der Neustrukturierung erhalten bleiben, teilt Rauschenbusch weiter mit. „Es ging darum, zwei Unternehmen voneinander zu trennen“, erklärt Byrne diese Neustrukturierung. Der Immobilienhandel sei und bleibe das einzige IGS-Geschäftsfeld. „Da sind wir Profis drin“, so der 36-Jährige. Die frühere Gesellschafterin Kaiser, die ihr Büro im gleichen Gebäude in der Kurbrunnenstraße hat, ist laut Byrne weiterhin im Bereich der Hausverwaltung tätig und Kooperationspartnerin der neuen Gesellschaft.

Mit der Neugründung wollen Möbius und Byrne nach vorne blicken. Beide geben sich optimistisch. Ihre Zuversicht schöpft sich aus dem vergangenen Jahr. „2025 war ein wirklich gutes Jahr für den Immobilienhandel“, sagen sie. Auf dem Markt herrsche weiterhin eine hohe Nachfrage. Hinsichtlich des Portfolios bleibt alles beim Alten: Von Äckern über Grundstücke bis hin zu Wohnungen und Häusern reicht das Angebot. Als Kerngebiet geben Jan Möbius und Mark Byrne, die aus Wattenheim und Grünstadt stammen, die Weinstraße an. Dass nach Bekanntwerden der Insolvenz Verunsicherung bei potenziellen Kunden geherrscht hat, wissen sie. Grund dafür besteht aus ihrer Sicht nicht. „Es geht eins zu eins weiter wie zuvor“, versichert Byrne.