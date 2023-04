Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Was passiert, wenn sich ein Ratsmitglied in einer Präsenzsitzung auf einmal als Corona-Kontaktperson outet? So geschehen in der jüngsten Sitzung des Freinsheimer VG-Rats, die dazu auch noch drei Stunden gedauert hat.

„Ich bin Kontaktperson der Kategorie 2.“ Mit dieser Aussage am Ende der Sitzung des Verbandsgemeinderats Freinsheim am Dienstag in der VG-Turnhalle löste Klaus Schmitz (Grüne) Raunen