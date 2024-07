Ein Unbekannter hat am Montag zwischen 14 und 21 Uhr einen Am Hügel in Bad Dürkheim abgestellten Hyundai beschädigt und danach Unfallflucht begangen. Die Polizei vermutet, dass der Unfallverursacher beim Vorbeifahren zu wenig Abstand zu dem parkenden Wagen eingehalten habe. Laut Polizei entstand ein Sachschaden in Höhe von 300 Euro. Sie bittet um Hinweise unter 06322 963 0 oder per E-Mail an pibadduerkheim@polizei.rlp.de.