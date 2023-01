Da sitzt er im Schnee und guckt sich um: „Wo krieg ich jetzt meine Körner her?“ könnte sich der kleine Vogel fragen. Im Weiß fällt sein Federkleid umso mehr auf.

Vielleicht erkennst du ihn an seiner rötlichen Brust, den rotbraunen Kopfseiten und dem graublauen Oberkopf: Es ist ein Buchfink. Genauer gesagt, hier sitzt ein Männchen. Weibliche Buchfinken sind unscheinbarer gefärbt.

Um in der Kälte Energie zu sparen, bewegen sich die Vögel weniger. Gut, dass der kleine Fink dicht an seinem Körper ein feines, weiches Untergefieder trägt. Es besteht aus Daunen. Bauschig verästelt sich jede einzelne Daune in alle Richtungen. Zusammen bilden sie eine wärmende Schicht, in der lauter kleine Luftkissen eingeschlossen sind. Auch die festeren Deckfedern, die darüber liegen, geben dem Vogel Schutz.

Wie andere Finkenarten gehört der Buchfink zu den Körnerfressern. Zwar erbeutet er in der warmen Jahreszeit Insekten und Spinnen, trotzdem machen Baumsamen einen großen Teil seiner Nahrung aus. Bevor er sie fressen kann, muss er die Schale knacken. Zum Aufpicken hat der Buchfink einen kräftigen Schnabel.

Vielleicht fragst du dich, wie der Vogel zu seinem Namen kommt. Bücher interessieren ihn bestimmt nicht, wohl aber die Samen der Buchen. Weil er besonders gern „Bucheckern“ frisst, hat er also das „Buch“ in seinem Namen.

Oft sucht er zusammen mit Artgenossen am Boden nach Nahrung. Dann trippeln die Buchfinken in Trupps umher und picken herunter gefallene Samen auf. Unser kleiner Fink im Schnee muss sich allerdings noch fleißig umschauen, damit er etwas Nahrhaftes findet.