Hundesteuermarken gehören in der Stadt seit Januar 2023 der Vergangenheit an. Die Anmeldung der Tiere bei der Stadtverwaltung innerhalb von 14 Tagen nach Beginn der Haltung sei aber nach wie vor verpflichtend, betont die Stadt in einer Pressemitteilung.

Um „eine gerechte und transparente Handhabung der Hundesteuersatzung“ zu gewährleisten, würden im Dürkheimer Stadtgebiet daher ab sofort verstärkte Kontrollen vorgenommen. Mitarbeiter des kommunalen Vollzugsdienstes werden demnach verstärkt Führer von Hunden zum Hundehalter befragen sowie Anleinpflicht kontrollieren.

Sollte die Kontrolle ergeben, dass ein Hundehalter sein Tier noch nicht angemeldet hat, werde er aufgefordert, die Steueranmeldung unverzüglich nachzuholen. Bei Unterlassung drohe ein Bußgeld.