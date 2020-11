Vor der Edeka-Filiale am Obstmarkt in Bad Dürkheim wurde ein Hund offenbar vorsätzlich mit einem Messer verletzt. Laut Polizei hatte die Halterin das Tier am Dienstag zwischen 16 und 16.15 Uhr kurzzeitig angeleint. Als sie zurückkam, fiel ihr auf, dass der Hund stark am Hals blutete, woraufhin sie ihn direkt zum Tierarzt brachte. Derzeit bestehen keine Hinweise auf den Täter – es wurde ein Strafverfahren unter anderem wegen Verstoßes gegen das Tierschutzgesetz gegen Unbekannt eingeleitet. Zeugenhinweise werden erbeten an die Polizeiinspektion Bad Dürkheim unter Tel. 06322 963 0 oder per E-Mail.