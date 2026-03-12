Im Fall des Rehs, welches Mitte Februar in Weisenheim am Sand nahe der Baumschule von einem Hund gejagt und mehrfach gebissen wurde, hat die Kriminalpolizei Neustadt an der Weinstraße genau einen Hinweis erhalten. Wie Kriminalhauptkommissar Jan Hüther auf RHEINPFALZ-Nachfrage erklärt, hatte eine Zeugin auf einen Münsterländer-Hund hingewiesen. Die Spur sei jedoch im Sande verlaufen, es sei nicht der gesuchte Hund gewesen. Das Reh musste schließlich getötet werden. Auch Jagdpächter Andreas Eberhardt berichtet, dass er Hinweise auf den gesuchten Hund erhalten habe, auch diese hätten sich aber als nicht zielführend erwiesen. Seit dem Vorfall Mitte Februar sind dem Jagdpächter keine weiteren Angriffe auf Rehe oder andere Wildtiere bekannt, dennoch hoffen er und Hüther weiterhin auf sachdienliche Hinweise zu Hund und Halter per E-Mail an kineustadt@polizei.rlp.de oder unter der Rufnummer 06321 8544601.