Im Dürkheimer Stadtteil Hausen ist am Samstag gegen 13.45 Uhr ein Auto auf einen Motorradfahrer aufgefahren. Der 72-jährige Fahrer stürzte und verletzte sich nach Polizeiangaben mittelschwer. Rettungskräfte brachten den Mann mit einem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus. Wie die Freiwillige Feuerwehr Bad Dürkheim mitteilt, lag der Motorradfahrer beim Eintreffen der Rettungskräfte verletzt auf der Straße und wurde bereits von Passanten und anderen Motorradfahrern betreut. Die Autofahrerin war augenscheinlich unverletzt und wurde ebenfalls von Passanten versorgt.