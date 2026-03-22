Eine 87-jährige Frau aus Bad Dürkheim wird seit Sonntagnachmittag vermisst. Nach Angaben der Polizei verließ die Seniorin gegen 15.30 Uhr ein Wohnheim im östlichen Stadtteil. Seither fehlt von ihr jede Spur. Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass sich die Frau in einer hilflosen Lage befindet. Trotz umfangreicher Suchmaßnahmen, bei denen Drohnen und ein Polizeihubschrauber eingesetzt wurden, blieb die Suche bislang erfolglos. Die Vermisste ist etwa 170 bis 175 Zentimeter groß, schlank und hat kurze graue Haare. Sie trug vermutlich eine rote Jacke und geschlossene blaue Sandalen. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Bad Dürkheim unter der Telefonnummer 06322 9630 entgegen. Wer die Frau sieht, wird gebeten, sie im Blick zu behalten und umgehend den Notruf 110 zu kontaktieren.

Ein Foto der Vermissten finden Sie hier.