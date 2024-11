Der Hubertusmarkt mit verkaufsoffenem Sonntag in der Bad Dürkheimer Innenstadt war zum Mittag hin sehr gut besucht. Sowohl Ursula Rautenberg, Organisatorin des Marktes, als auch Christine Michler, Vorsitzende des Bad Dürkheimer Gewerbevereins, berichteten auf RHEINPFALZ-Nachfrage von einem zögerlichen Beginn. „Vielleicht lag es am zähen Nebel“, meinte Michler. Zum Mittag hin habe sich die Stadt gut gefüllt, am Nachmittag sei bei Sonnenschein viel los gewesen. Gekommen waren gut 80 Aussteller, sie boten neben kulinarischen Spezialitäten Dekoration für den Herbst und auch schon für die bald beginnende Weihnachtszeit.