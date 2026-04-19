150 Mitglieder, starke Basis: Die HSG Grethen/Maxdorf setzt auf Breitensport und eine enge Zusammenarbeit der Teams.

Der Handball in Bad Dürkheim kann sich sehen lassen, gibt es doch seit rund einem Jahr die Handballspielgemeinschaft (HSG) Grethen/ Maxdorf, die inzwischen rund 150 Mitglieder zählt. Woher rührt dieser enorme Zulauf?

Wenn es alleine nicht mehr geht, schließt man sich zusammen. Genau das haben die Vereine SKG Grethen und ASV Maxdorf in 2022 im Handballbereich getan. „Bis 2025 haben wir lediglich im Jugendbereich kooperiert, die Seniorenmannschaften spielten zunächst noch eigenständig“, sagt Christoph Stock, der Teil der HSG-Leitung ist und noch ergänzt: „Seit der Saison 2025/26, die jetzt im April zu Ende geht, spielen alle Teams inklusive der Herren in einer Handballspielgemeinschaft (HSG).“ Im Jugendbereich gebe es rund 125 Kinder und Jugendliche, im Seniorenbereich seien etwa 25 Handballer aktiv.

Eine Gemeinschaft geworden

Los ginge es bei den Kindern ab circa einem Jahr bis sieben Jahren, die der Kiga- und Mini-Gruppe angehörten, dann die Gruppe ab sieben Jahren sowie die Jugendmannschaften von F- bis B-Jugend, mit Aussichten auf eine A-Jugend-Mannschaft in der neuen Saison. „Bei den Erwachsenen haben wir eine Herrenmannschaft und ein Team in der Hobbyrunde, das als gemischte Mannschaft antritt“, erzählt Stock. Training und Spiele fänden sowohl in Maxdorf als auch in Bad Dürkheim statt, die Mannschaften der beiden ursprünglichen Vereine hätten gut zusammengefunden und seien inzwischen eine Gemeinschaft.

„Im Jugendbereich war das gar kein Problem, viele kannten sich schon von der Schule, aber auch im Erwachsenenbereich sind wir durch gemeinsame Trainings, Trainingslager und andere Aktionen zu einem Team zusammengewachsen“, betont er. Man habe eine Leitungsgruppe gebildet, die sich eng abstimme und in der beispielsweise Kinder- und Jugendhandball, Senioren, Schiedsrichter, Finanzen, Hallenbelegung, Feste und Saisonplanung organisiert werden. „Die Kinder- und Jugendarbeit ist zentraler Kernbestandteil der HSG, sie steht für uns im Mittelpunkt“, sagt Stock. Wichtig sei dem Verein dabei, dass er ein Breitensport orientierter Verein sei und kein Verein mit großen Ambitionen, in hohen Ligen zu spielen oder gar ein Leistungszentrum zu sein. „Jedes Kind und jeder Jugendliche, der Handball ausprobieren und spielen will, kann das bei uns tun – der Spaß am Sport, am Team, der Gemeinschaft im Verein und an der Sportart Handball soll immer im Vordergrund stehen, so dass die Jugendlichen möglichst bis in den Erwachsenenbereich Sport treiben und im Verein aktiv sind, das ist unser Ziel“, betont er.

Herausforderung gemeistert

Eine besondere Herausforderung war die kurzfristige Schließung der Waldsporthalle in Maxdorf für vier Monate aufgrund von Schäden am Dach. „Die Halle ist einer unserer Trainings- und Spielorte und wir mussten kurzfristig Alternativen für Trainingszeiten und insbesondere für Spieltage suchen, die wir dann zumindest zum Teil in Bad Dürkheim gefunden haben“, erklärt er.

Trainingsausfälle habe besonders die Kiga- und Mini-Gruppe getroffen, die in dieser Zeit nicht trainieren konnte. „Wir befinden uns kurz vor Ende der aktuellen Saison, für die Jugendspieler bedeutet dies, dass sie ab Mai wieder in anderen Zusammensetzungen in den neuen Jahrgangsklassen spielen und trainieren werden“, erzählt er.

Spaß an der Bewegung beim Handballtraining der HSG. Foto: Bettina Bostan

Neben dem Herrentrainer würden die Jugendteams von 13 Trainern und Co-Trainern betreut (zehn Trainer, drei Trainerinnen), wobei immer Verstärkung gesucht werde. Bis Ende April stünden mehrere besondere Veranstaltungen und das gemeinsame Jugendzeltlager im Mai an. Am Samstag, 25. April, startet ab 13 Uhr in der Carl-Orff-Realschule in Bad Dürkheim ein Hallenschnuppertag für Jugendliche ab der sechsten Klasse, die Handball ausprobieren wollen und am Sonntag, 25. April, gibt es ab 11 Uhr in der Halle des Werner-Heisenberg-Gymnasiums in Bad Dürkheim ein E-Jugendturnier der HSG.

Schnuppertag am 25. April

„Die Saison 2026/27 beginnt im Sommer und wir möchten erstmals mit Jugendmannschaften in allen Altersklassen vertreten sein – deshalb wollen wir versuchen, auch wieder im weiblichen Jugendbereich mit einer Mannschaft einzusteigen“, kündigt Stock an und ergänzt: „Hierzu suchen wir vor allem Mädels der Jahrgänge 2016 und 2017, die Lust haben, Handball auszuprobieren und in einer weiblichen E-Jugend zu spielen.“

Stolz sei der Verein darauf, dass aus dem Jugendbereich in den letzten drei Jahren drei Jungs die Ausbildung zum Jungschiedsrichter gemacht haben und mittlerweile für den Verband aktiv sind. „Zwei der Jungs pfeifen als Gespann mittlerweile in der Jugendregionalliga und waren auch beim Final 4 des Pfalzgascups im Einsatz“, freut sich Stock, der ergänzt: „Handball ist der coolste Sport, den es gibt – das möchten wir vermitteln, aber nicht mit Anspruchsdenken und Leistungsgedanken, sondern als Breitensport, bei dem jeder vorbeikommen und mitmachen kann.“

Info

www.skg-grethen.de

