Die HSG Eckbachtal hat in der Saison 2019/20 gleich zwei Aufstiege verbucht. Die Herren III standen beim Abbruch verdient auf Tabellenplatz eins der B-Klasse. Da die Zweite in die Verbandsliga aufsteigt, darf die Dritte hochrücken. Die Spieler sind damit wieder zurück in der A-Klasse und freuen sich auf altbekannte Gegner

„Wir waren vom ersten Spieltag bis zum Abbruch auf Platz eins“, sagt Trainer Armin Diehl. Er und die Mannschaft sind sich sicher, dass das auch bis zum regulären Ende so geblieben wäre.