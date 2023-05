Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Die Dürkheimer Bürger sollen darüber entscheiden, ob das Gelände der „Alten Stadtgärtnerei“ verkauft werden soll, um darauf ein Hotel nach Plänen der Projektentwickler-Gesellschaft Nell/Michelmann/Mutschler zu bauen.

Der Stadtrat hat am Dienstag mit 26 zu 5 Stimmen beschlossen, in dieser Frage einen Bürgerentscheid am Tag der Bundestagswahl anzusetzen. Zuvor hatte er das von der Bürgerinitiative