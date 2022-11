Wegen eines Brandalarms in einem Dürkheimer Hotel ist die Feuerwehr am Freitag um 3.30 Uhr ausgerückt. Vor Ort in der Kurgartenstraße konnte die Wehr aber keine Rauchentwicklung feststellen. Im Bereich des ausgelösten Brandmelders war nach Angaben der Polizei aber ein deutlicher Cannabisgeruch wahrnehmbar.

Die Ermittlungen ergaben schließlich, dass ein 43-jähriger Hotelgast in seinem Zimmer einen Joint geraucht und damit die Brandmeldeanlage ausgelöst hatte, so die Polizei. Bei der Durchsuchung wurde Betäubungsmittel gefunden und sichergestellt. Gegen den 43-Jährigen wird nun wegen des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz ermittelt. Ob er für den Einsatz der Rettungskräfte auch finanziell einstehen muss, wird laut Polizei noch geprüft.