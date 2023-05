Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Wird es ein Hotel auf dem Gelände der ehemaligen Stadtgärtnerei geben? In dieser Frage gibt es in dieser Woche gleich zwei wichtige Termine. Am Dienstag geht es um die Zulässigkeit des Bürgerbegehrens, am Mittwoch treffen sich die Dürkheimer Winzer.

In der Dürkheimer Silz soll nach dem Willen von Entwicklern ein 120-Zimmer-Hotel entstehen. Das Gelände gehört der Stadt, die kurz vor der Entscheidung steht, ob sie das Gelände