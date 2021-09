Blickpunkt: Braucht Bad Dürkheim ein weiteres großes Hotel? Ist der Klimaschutz geregelt? Wir haben der Bürgerinitiative und den Projektentwicklern vor dem Bürgerentscheid am 26. September drei zentrale Fragen gestellt. Das sind ihre Antworten.

Braucht die Kurstadt ein weiteres Hotel?

BI „Alte Stadtgärtnerei“ :

Nein. Laut einer statistischen Auswertung der Stadtverwaltung Bad Dürkheim, öffentlich vorgestellt im Tourismusausschuss des Stadtrats am 16. Mai 2018, betrug die Bettenauslastung in den bestehenden Dürkheimer Hotels in den Jahren 2016 und 2017 knapp 40 Prozent. Das Statistische Landesamt weist für die Kurstadt von 2013 bis 2019 – also vor Corona – in allen Beherbergungsbetrieben eine durchschnittliche Bettenbelegung von unter 50 Prozent aus. Im Landkreis lag sie in diesem Zeitraum zwischen 33,8 und 37,1 Prozent.

Ein weiterer Bedarf an Hotelbetten ist für Bad Dürkheim aufgrund dieser Zahlen nicht belegt, geschweige denn durch ein unabhängiges Sachverständigen-Gutachten nachgewiesen. Es gibt also freie Kapazitäten, wenn auch nicht zu Spitzenzeiten wie Wein-Events oder Mandelblüte und vielleicht nicht immer in der vom Gast gewünschten Kategorie. Aber gerade auch zu diesen Spitzenzeiten wird Dürkheimer Einwohnerinnen und Einwohnern der touristische Rummel oft schon zu viel.

Das Hotelprojekt lässt überdies einen unguten Verdrängungswettbewerb mit bestehenden Hotelbetrieben befürchten, denen dadurch die wirtschaftliche Grundlage für Substanzerhalt und -verbesserung entzogen werden könnte. Noch ein leerstehendes Hotel in einer Kurstadt wäre kein gutes Image.

Auch die qualitativen Betrachtungen der Stadtverwaltung anhand von Gästebewertungen bei booking.com halten wir für Stimmungsmache zugunsten des Hotelprojekts. Sie bedauerte, dass nur ein Dürkheimer Hotel unter den Top 100 der Pfalz zu finden sei. Damit wurden die Dürkheimer Beherbergungsbetriebe schlechter dargestellt als sie sind. Insbesondere lassen die von der Stadtverwaltung vorgetragenen Kriterien nicht erwarten, dass das Hotelprojekt mit dem von den Initiatoren vorgestellten Betreiber das Dürkheimer Übernachtungsangebot qualitativ nachhaltig verbessern könnte. Denn zu den Top-100-Hotels in der Pfalz würden die in Deutschland angebotenen Herbergen dieser Hotelkette ausweislich ihrer Bewertung bei booking.com allesamt nicht zählen. Sie sind dort mit 6,6 bis 8,0 Punkten von 10 bewertet – für die Top-100 der Pfalz braucht’s aber mindestens 8,5 Punkte.

Bemerkenswerterweise wiederholt die Stadtverwaltung diese ihrer eigenen Zielsetzung widersprechende Analyse in ihrer Informationsbroschüre nicht. Sie bleibt damit in unseren Augen eine schlüssige und überzeugende Bedarfsanalyse schuldig. Unser Fazit: Diesen Bedarf gibt es so gar nicht.

Projektentwickler Job von Nell/Torsten Michelmann/Christian Mutschler:

Es ist Bad Dürkheim und nicht „Dürkheim“. Was bedeutet Bad im Namen der Stadt, wenn die Stadt keine (Gesundheits-) Touristen wollen würde? Viele Familien und Betriebe leben vom Tourismus, mittelbar oder unmittelbar, noch mehr Betriebe leben davon, dass die schöne Pfalz in der Welt bekannt wird. So zum Beispiel der lokale Weinbau. Jedenfalls zahlen die Winzer dafür eine Tourismusabgabe. Auch die Restaurants, die Hotels, die Gesundheitseinrichtungen, und teilweise der Einzelhandel der Stadt leben vom Tourismus. Die Stadt Bad Dürkheim leistet sich mit der Therme eine weitere touristische Infrastruktur – zur Saline, zum Kurgarten, zum Dürkheimer Fass und zu den Burg- und Klosterruinen in der näheren Umgebung. Bad Dürkheim hat den Wurstmarkt als weltgrößtes und zutiefst liebenswertes Weinfest etabliert, organisiert Events wie das Weinbergsleuchten und die Picknicks und macht vieles mehr, um die Touristen für die Stadt zu gewinnen. Und dann stellen wir uns die Frage, ob wir ein zusätzliches Hotel brauchen, wenn die Dürkheimer im Alltag erleben, dass sie ihre Gäste lokal kaum unterbringen können, weder zum Schlafen noch zum Essen.

Ein weiterer Grund spricht für das geplante Hotelkonzept. Wenn Bad Dürkheim die Transformation vom Tagestourismus hin zum sanften Tourismus schaffen will, dann braucht es entsprechende Impulse oder Angebote. Der Bestand an Hotels reicht dafür nicht aus, die Ausweitung des Caravan-Campingplatzes (ökologisch richtig?) oder die Ausweitung des Ferienwohnungsangebots (sie geht zu Lasten des Wohnraums) ist aus unserer Sicht suboptimal.

Sind die Fragen zum Klima in den Weinbergen geklärt?

BI „Alte Stadtgärtnerei“:

Die Klimafragen sind mit der von den Projektbetreibern bezahlten und im Mai 2021 vorgelegten IMA-Abschätzung, bei dem der Frostgefahr für die benachbarten Rebfelder im Mittelpunkt steht, unseres Erachtens nicht geklärt. Es geht auch um die klimatologischen Folgen für die sich südlich zur Isenach hin erstreckenden Wohngebiete, den Kurbereich und die Kernstadt. Auch dieses sogenannten Kaltluftgutachten geht von einer zusätzlichen Erwärmung im Bereich der Nachbarschaftsbebauung aus, vermeidet aber eine Konkretisierung etwa durch Temperaturangaben.

Das Gutachten des Deutschen Wetterdienstes (DWD), das im Oktober 1989 für eine im Bereich des Wohnmobilstellplatzes längs (!) zur Leistadter Straße geplante Kurklinik erstellt wurde, spricht ausdrücklich die Verengung des Tals durch einen solchen Baukörper an. Diese wirke sich „bioklimatisch vor allem bei belastenden Schwachwindwetterlagen“ aus. Zusammen mit der Schwächung thermischer Windsysteme könne dies in den Gebieten zur Isenach hin zu einer Zunahme der schwülen Tage im Sommer führen.Das aktuelle Projekt folgt zwar der Empfehlung dieses DWD-Gutachtens. Es ist nach unserer Auffassung aber schwer vorstellbar, dass sich damit alle klimatischen Probleme, die mittlerweile durch den Klimawandel verschärft sind und noch weiter verschärft werden, in Luft auflösen, zumal der geplante Baukörper annähernd quer zum Tal steht.

Das jüngst vorgelegte Kaltluftgutachten bestätigt das sogar. Um den Kaltluftabfluss nicht zu beeinträchtigen, empfiehlt diese Abschätzung, um das Gebäude keine Büsche anzupflanzen. Dass bis zu 105 Fahrzeuge auf dem Parkplatzgelände dann wohl auch Hindernisse für den Kaltluftabfluss darstellen, wird offenbar übersehen.

Energieintensive Heizdrähte zum Schutz der frostgefährdeten Weinlagen halten wir für eine geradezu abstruse Idee. Der Dürkheimer Biologe Dr. Volker John bewertet aufgrund seiner Kartierung von Flechten, die als empfindliche Bioindikatoren gelten, das Gelände bei der Alten Stadtgärtnerei als „eine lufthygienisch und klimaökologisch sehr wertvolle Fläche“. In seiner Studie von 2020 warnt er: „Eine massive Veränderung der Fläche und der Umgebung würde zu verheerenden Nachteilen für das Stadtklima führen. Die negativen Auswirkungen würden ohne Zweifel bis weit ins Stadtzentrum zu gesundheitlichen Nachteilen der Bürger führen.“ Diese Studie wird weitgehend ignoriert.

Projektentwickler :

Das vorliegende Gutachten inklusive der von Herrn Dr. Röckle (Gutachter und Meteorologe) gemachten Ausführungen haben dazu geführt, dass alle Beteiligten sich einen Eindruck von den möglichen Auswirkungen auf die Frostgefahr in der unmittelbaren Umgebung machen konnten. Klar wurde, dass das vorliegende Hotelkonzept städtebaulich bereits gut konzipiert ist und nach komplexen Berechnungen des Gutachters kaum zusätzliche Frostschäden (einmal in 46 Jahren) zu erwarten sind. Auch wenn die Professionalität und Integrität des Gutachters nicht in Zweifel gezogen wurde, gab es zu den Ergebnissen Bedenken. Die haben zu einer erneuten Berechnung geführt mit nahezu gleichem Ergebnis. Da es trotz aller wissenschaftlichen Berechnungen schwierig ist, die Zukunft des Klimas vorherzusagen, wurde mit den Winzern verabredet (und das wird auch von der Stadt durchgesetzt werden), dass bei einer weiteren Durcharbeitung des Projekts die Abflussmöglichkeiten für Kaltluft weiter optimiert werden müssen. Konkret muss die Umströmung des Hotels gesichert sein und auch die Durchströmung zwischen den beiden Gebäuden besser werden.

Zusätzlich wurde die Idee der Verhinderung der Frostgefahr im Weinberg selbst diskutiert. Wenn der Strom grün ist und die Frostgefahr sich, wie vorhergesagt, auf wenige Tage in manchen Jahren bezieht, dann ist das eine Option. Übrigens, auch ohne eine Hotelbebauung ist das Gebiet „Rittergarten“ frostgefährdet, und zwar, wie bereits gesagt, nur minimal weniger als mit unserem Hotelkonzept. Außerdem, jede Form der Bebauung des Grundstücks der „Alten Stadtgärtnerei“ hat ähnliche Auswirkungen in Bezug auf die Frostgefahr wie das geplante Hotel, denn es kommt nur auf Strömungshindernisse in den ersten Höhenmetern an.

Apropos Klima, wir haben die Bebauung des Standorts wesentlich auf bereits versiegelten Flächen geplant und erhalten das Grün. Außerdem planen wir ein „Netto-Nullenergiegebäude“. Die Initiative schlägt selbst ein Hotel für den Standort vor, nur kleiner. Die gleichen Themen wie bei unserem Projekt wären dann trotzdem zu diskutieren, von der Frage, ob ein kleineres Hotel wirtschaftlich langfristig überhaupt überlebensfähig ist, über die Klimafrage bis hin zur Klärung des Themas „Geldgier“. Unsere Position dazu ist bereits bekannt, bis hin zum möglichen Betreiber, den die BI nach altem Muster leider schon wieder madig zu machen versucht.

Könnte eine Verkleinerung des Hotels zur Veränderung der Debatte führen?

Bürgerinitiative :

Zur Abstimmung beim Bürgerentscheid am 26. September steht der Verkauf des Geländes, auf dem die Initiatoren das am 19. Dezember 2019 öffentlich vorgestellte Projekt realisieren wollen. Andere Pläne sind nicht bekannt.

Die Projektbetreiber haben stets betont, dass nur ein Hotel dieser Größe mit 240 Betten wirtschaftlich zu betreiben sei. Daran hegen wir Zweifel, denn zahlreiche kleinere erfolgreiche (Hotel-)Betriebe entlang der Deutschen Weinstraße leben wohl nicht nur vom „Drauflegen“. Andernorts in der Pfalz werden aktuell Hotels mit etwa 60 Betten geplant. Das kann offenbar auch ein erfolgversprechendes Geschäftsmodell sein, das in Bad Dürkheim – aus welchen Gründen auch immer – aber nicht zur Debatte steht. Die Alte Stadtgärtnerei ist allenfalls in sehr begrenztem Umfang – wenn überhaupt – bebaubar. Die verschiedenen Klimagutachten der letzten Jahre und auch das jüngst vorgelegte IMA-Gutachten belegen ohne Zweifel, dass eine Bebauung Auswirkungen auf die kleinklimatischen Verhältnisse sowohl in den Rebfeldern nördlich als auch in den südlich gelegenen Wohngebieten haben wird. Vom visuellen Eindruck umfasst der geplante Bau bis zu fünf Geschosse, dehnt sich auf einer Breite von ungefähr 80 Metern über knapp ein Drittel der Talsohle aus und überschreitet die Höhenlinie zwischen Spiel- und Michelsberg um mehrere Meter.

Wie man diese, so die Stadtverwaltung, „sehr große Kubatur“ als das „kleinste Übel“ oder das „beste Hotelprojekt“ bisher diskutierter Bebauungsvarianten bewerten kann, bleibt uns schleierhaft. Weil sich eine Bebauung der Stadtgärtnerei aus klimatischen Gründen als so schwierig erweist, ist der von uns vorgeschlagene Ideenwettbewerb umso berechtigter und sinnvoller. Es gilt, in Kenntnis dieser Problematik eine kreative Lösung zu finden, bei der die Stadt ihre Planungshoheit aktiv wahrnimmt, statt die Entwicklung Projektbetreibern zu überlassen, die naturgemäß in erste Linie ihre eigenen Interessen verfolgen und sich erkennbar wenig um das Wohl der Einwohnerinnen und Einwohner oder gar die Folgen eines ausufernden Tourismus kümmern. Alternativen wie etwa ein Vinarium, die den Landschaftscharakter des Annabergtals erhalten und dieses „Filetstück“ sogar rekultivieren würde, haben wir vorgestellt. Man muss sie nur umsetzen wollen.

Projektentwickler:

Im Rahmen der Einbeziehung des Betreibers und der bekannten Anforderungen an das Projekt werden wir alle Planungsansätze überprüfen. Auch die Erkenntnisse aus der „Coronazeit“ und die gestiegenen Baukosten werden dazu führen, nicht raumgreifend zu planen.

Wir erwarten, dass die unterschiedlichen Nutzungsansprüche im Projekt anzupassen sind und das Projekt flächensparend weiterentwickelt wird. Am Ende dürfte auf Basis des vorliegenden Entwurfs ein etwas kleineres Haus herauskommen. Mal sehen, ob die Polemisierung der Debatte dann weitergeht, oder ob die BI sich an ihr Wort hält und den Bürgerentscheid akzeptiert.

Internetseiten

www.alte-stadtgaertnerei.com

www.weinhotel-alte-gaertnerei.de