Die Initiatoren des Hotels in der Silz müssen sich harsche Worte gefallen lassen: Das Objekt sei überdimensioniert, verschandele das Stadtbild und trage dazu bei, dass Bad Dürkheim endgültig zur Touristenstadt werde, heißt es von der Initiative Alte Stadtgärtnerei und in Leserbriefen an die RHEINPFALZ. Wir haben mit Job von Nell und Torsten Michelmann über Kritik, Projekt-Perspektiven und das Kaltluftgutachten gesprochen.

Herr von Nell, Herr Michelmann: Hat Sie die massive Kritik an den Hotel-Plänen überrascht?

Job von Nell: Ja und nein. Ja, weil sich die Initiative in