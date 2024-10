Das „Hotel Bad Dürkheim“, ehemals Landhaus Fluch in Seebach, ist um einen Anbau reicher. Seit dem Wurstmarkt stehen Gästen nun 15 weitere Zimmer zur Verfügung. Insgesamt sind es jetzt 50.

Laut Investor und Immobilienentwickler Reiner Heckel haben die Herausforderungen der vergangenen Jahre wie die Corona-Pandemie den Bau verzögert, der sich schließlich über vier Jahre zog.

Neben den Investitionen im Anbau, in dem unter anderem eine moderne Frühstücksküche entstanden ist, wurde auch in den Altbau investiert, etwa in die Sicherheit, Stichwort Brandschutz.

Mehr zum Thema finden Sie hier.