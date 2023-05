Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Ein Hotel mit über 120 Zimmern soll auf dem Gelände der ehemaligen Stadtgärtnerei entstehen. Mit Anwohnern und Winzern hat es inzwischen Gespräche gegeben. Wegen Corona kam die Kommunikation mit möglichen Betreibern zwischenzeitlich zum Erliegen.

Als Weinhotel kündigen die Projektentwickler das Haus an, das mit über 120 Zimmern in drei Geschossen in zwei miteinander verbundenen Gebäuden bis zu 240 Menschen Raum geben soll.