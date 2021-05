Ulrike Grüner leitet das Dürkheimer Hospiz. Ihre berufliche Laufbahn begann Grüner als Krankenschwester, ehe sie zum Palliativgedanken kam. Ihr Ziel ist es, den Gästen in dem Sterbehaus ein Stück Lebensqualität zu geben. Dafür kommen dort auch schon einmal deftige Speisen auf den Tisch.

Mit dem Leitspruch „nicht dem Leben mehr Tage zufügen, sondern den Tagen mehr Leben geben“, bringt Ulrike Grüner die Arbeit im Dürkheimer Hospiz auf den Punkt. „Wir schinden nicht mehr Zeit, sondern wir gucken, dass die Zeit, die noch da ist, möglichst gut verbracht werden kann und wir dem Gast noch ein Stück Lebensqualität geben können“, sagt die Leiterin des Hauses, das Anfang September seinen Betrieb aufgenommen hat.

Grüner ist in Mannheim geboren und aufgewachsen. Nach dem Abitur hat sie den Beruf der Krankenschwester im Klinikum in Mannheim erlernt und dort anschließend auf der Intensivstation gearbeitet. Die zweifache Mutter hat auch noch die Fachausbildung Anästhesie und Intensiv gemacht. Bis zum Jahr 2013 hat sie als Schwester auf der Intensivstation im Theresienkrankenhaus und im Klinikum Mannheim gearbeitet. Sie geriet dabei jedoch im Laufe der Jahre angesichts der Hochleistungsmedizin und des Therapierens mit allen technischen Möglichkeiten bis zum Ende ins Grübeln. „Das ist eigentlich der Faden zur Palliativ, wie ich dazu gekommen bin“, berichtet die 53-Jährige, die damals mit der Familie nach Hochspeyer gezogen war. „Die tägliche Fahrerei nach Mannheim war mir dann irgendwann zu viel, und ich hab mir überlegt, nach etwas anderem zu gucken“, erinnert sie sich weiter.

Einfluss bei der Gestaltung

So habe sie 2013 eine Stelle auf der Intensivstation im Evangelischen Krankenhaus in Bad Dürkheim antreten können, wo sie innerhalb kurzer Zeit zur stellvertretenden Leiterin aufstieg. Als im Februar 2015 im Krankenhaus die Leitungsstelle der Palliativstation ausgeschrieben wurde, habe sie sich beworben, „da ich die Palliatividee, die Palliativpflege und Palliativmedizin gut finde und auch viel darüber nachgedacht habe“. Sie bekam die Stelle. Grüner absolvierte die Palliativ-Ausbildung und erwarb berufsbegleitend die Leitungsqualifikation für Einrichtungen im Gesundheitswesen.

Auch ihre Bewerbung für die Leitungsstelle im neuen Hospiz war erfolgreich. Im März des vergangenen Jahres verließ sie die Palliativstation und kümmerte sich intensiv um die Vorbereitung der Eröffnung der neuen Einrichtung. „Der Rohbau war da gerade fertig und ich konnte bei der weiteren Gestaltung des Hauses Einfluss nehmen und mitreden“, erzählt Grüner, die in der Zeit auch noch Erfahrungen in der SAPV, der Spezialisierten Ambulanten Palliativversorgung, sammeln konnte. „Das war eine ganz tolle Erfahrung, aber was ich jetzt im Hospiz mache, ist schon die Krönung, ein absoluter Traumjob“, berichtet Grüner, die es jahrelang beschäftigt habe, wie man denjenigen, bei denen klar sei, dass sie sterben werden, die letzten Tage noch so lebenswert wie möglich gestalten könne. „Jetzt kann ich die Ideen, die ich gesammelt habe, auch umsetzen.“

Abschalten in den Bergen

Um von ihrem anstrengenden Berufsalltag einmal abschalten zu können, sucht Ulrike Grüner, die Mitglied im Alpenverein ist, die Entspannung in den Bergen. „Ich kraxle am liebsten in den Alpen, aber auch gern im Pfälzerwald rum“, berichtet sie. Zur täglichen Ablenkung versucht die Vegetarierin möglichst viel Zeit im heimischen Garten zu verbringen.

Bei ihrer Arbeit im Hospiz wird Ulrike Grüner von drei Hauswirtschafterinnen unterstützt, die sich um die Verpflegung im Hospiz kümmern. „Wir kochen alles frisch und richten uns nach den Wünschen der Gäste, und bereiten dann auch mal Leberknödel mit Sauerkraut und andere deftige Speisen zu“, erzählt sie und fügt lächelnd hinzu, dass sie auch immer über ausreichende Vorräte an Wein, Sekt und Schnaps verfügten. 15 Pflegekräfte sowie vier niedergelassene Hausärzte aus der näheren Umgebung stehen Ulrike Grüner und ihrem Stellvertreter bei der täglichen Arbeit zur Seite.