Die Hospizwein-Reihe wird fortgeführt: Nach den Dürkheimer Winzerbetrieben Darting, Gebrüder Bart und Philipp Hofmann verkauft das Weingut Egon Schmitt seinen Sankt Laurent Rotwein trocken und seinen Weißen Burgunder vom Löss trocken zugunsten des Hospizes Bad Dürkheim. Von jeder verkauften Flasche kommen drei Euro der Hospizarbeit zugute. „Als Dürkheimer Familienweingut ist es uns ein besonderes Anliegen, etwas zurückzugeben und lokale Einrichtungen zu stärken, die auf Unterstützung angewiesen sind“, erläutert Inhaber Jochen Schmitt die Beweggründe. „Dem Hospiz Bad Dürkheim fühlen wir uns in besonderer Weise verbunden, daher haben wir für diese bewährte Benefizaktion zwei Sondereditionen in unser Sortiment aufgenommen.“ Mit einem 2023 Sankt Laurent Rotwein trocken und einem 2025 Weißen Burgunder vom Löss trocken stellt das 1978 gegründete Weingut beliebte Bio-Weine mit Benefiz-Etikett zur Verfügung.

Da nicht alle Kosten des Hospizes von den Pflege- und Krankenkassen übernommen werden, zeigt sich Einrichtungsleitung Ulrike Grüner besonders dankbar für die Unterstützung durch die Familie Schmitt, „denn auch die allgemeinen Kostensteigerungen machen vor unserer Einrichtung nicht halt.“ Die Hospiz-Weine sind im Hospiz Bad Dürkheim (Wellsring 39) und über das Weingut Egon Schmitt (Am Neuberg 6, www.schmitt-wein.de/shop) erhältlich.