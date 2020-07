Zu welchem Ergebnis Kinder kommen, die einen Verkehrsausschuss gründen, davon zeugen diese selbstgemachten Holzschilder. Sie warnen Autofahrer vor zu schnellem Fahren.

Bereits im Januar kam Ortsbürgermeisterin Elke Stachowiak (FWG) auf die Idee, Ellerstadter Hortkinder in ein Projekt zum Thema Verkehrssicherheit einzubeziehen. Wegen der Corona-Pandemie verzögerte sich die Umsetzung, doch nun wurden die selbstgemachten Holzschilder aufgestellt. Bei den Spielplätzen hinter dem Ellerstadter Gemeindehaus und in der Speyerer Straße mahnen leuchtende Schilder aus Holz seit neuestem alle Autofahrer, langsam und rücksichtsvoll zu fahren.

Mit ihrer Idee, Hortkinder in Fragen der Verkehrssicherheit miteinzubeziehen, stieß Stachowiak bei Hort-Leiterin Sina Ruhs direkt auf offene Ohren. Auch der Elternausschuss befürwortete ein solches Projekt. Bei allem Interesse habe man aber keine passenden Materialien, hieß es von Seiten des Hortes. Daraufhin stellte die Gemeinde diese zur Verfügung und dann legten die Kinder los. Und zwar sehr professionell. Sie gründeten einen Ausschuss, in dem sie sich mit der Planung, dem Bau und der Farbgebung ihrer Schilder beschäftigten. Auch Ortsbesichtigungen standen auf dem Progamm, um abzuschätzen, wo es potenziell gefährlich werden könnte und um festzulegen, an welchen Standorten die selbst gemachten Schilder aufgestellt werden sollen.

Bauhof montiert Schilder unter Anleitung der Kinder

Roter Daumen nach unten und ein schnell fahrendes Auto signalisiert „falsch“, grüner Daumen nach oben und spielende Kinder signalisiert, aufs Bremspedal zu treten. Zum dem Zeitpunkt, als die Corona-Beschränkungen kamen, hatten die Kinder bereits viel an Arbeit investiert. Und so entschied man sich im Ellerstadter Hort, das Projekt mit den Kindern zu Ende zu führen, die in der Notbetreuung waren.

Montiert wurden die Schilder dann unter Anleitung der Kinder von Mitarbeitern des Bauhofes, und nach getaner Arbeit gab es zur Abkühlung noch ein Eis. „Die Schilder sind ein echter Hingucker und netter Warner“, findet Bürgermeisterin Stachowiak.