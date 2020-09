Der Dürkheimer Ulrich Brixius und Illustrator Alexander Jung möchten mit ihrem Wurstmarkt-Spiel „Horsch mol“ auf der Messe SPIEL.digital (Spielemessse Essen) für Furore sorgen.

„Einige Dürkheimer RHEINPFALZ-Leser fanden den Bericht und die Idee mit den originalen Sounds vom Bad Dürkheimer ,Worschdmarkt’ genial und haben uns geraten, das Spiel bei der digitalen Messe vorzustellen. Daran arbeiten wir jetzt in der Tat mit Hochdruck. Auf die Präsentation und den Auftritt freuen wir uns jetzt schon riesig“, berichtet Brixius. „Daher würden wir gerne alle Derkemer Worschdmarktfans aufrufen, die das Quiz-Kartenspiel bereits gekauft und gespielt haben, uns noch mehr Fotos und vor allem lustige Spielvideos für unsere Online-Präsentation freizugeben und zu zuschicken“, ergänzt Brixius. Die E-Mail-Adresse: Ulrich.Brixius@t-online.de.

Möglichst viel Worschdmarkt

Um inhaltlich möglichst viel Lokalkolorit aus Bad Dürkheim und dem „Worschdmarkt“ in die digitale Welt zu transportieren, seien Winzerkittel-Outfit, Dubbeglas-Orden, Winzerbrosche oder Dubbeglas Editionen auf Fotos und Videos gerne gesehene Utensilien. „Ein Clip vom Spiel während einer Fahrt im Riesenrad City-Star oder vor der Michaelis Kapelle wären auch top“, so Brixius. Verkaufsstellen von „Horsch mol“ in Dürkheim: Edeka Stiegler, Hit-Markt, Buchhandlung Frank, Michlers Haus der guten Weine Bad Dürkheim, Pfalz Shop online, Riesenrad „City Star“ an den Salinen/Bad Dürkheim, Home Shop, Tourist Info, Vinothek Winzergenossenschaft Vier Jahreszeiten. Der Erlös kommt Schaustellern in der Region zugute.