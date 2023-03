Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Auch wenn kommende Woche die ersten Schüler wieder in die Klassensäle dürfen, scheint ein „normaler“ Unterricht noch in weiter Ferne. Homeschooling ist weiter das Schlagwort für alles, was aktuell mit dem Lernen der Kinder zu Hause zu tun hat. Wir haben mit Christian Hennicke, Leiter des AV-Medienzentrums Neustadt/Bad Dürkheim, darüber gesprochen.

Das Medienzentrum des Landkreises Bad Dürkheim und der Stadt Neustadt ist Ansprechpartner für 73 Schulen in Stadt und Kreis. Hennicke ist zudem regionaler Koordinator für