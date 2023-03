Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Wer keine Lust mehr hat, zum Arbeitsplatz zu pendeln, oder wen die Arbeit im Homeoffice zu viele Nerven kostet, kann in Wachenheim bald an einem professionell ausgestatteten Arbeitsplatz seinem Job nachgehen.

1000 Satellites Coworking eröffnet in Kürze einen neuen Coworking Space in der alten Vinothek des Weinguts Dr. Bürklin-Wolf in der Weinstraße in Wachenheim und schafft damit eine Alternative