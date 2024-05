Wegen Holzernte-Arbeiten sperrt das Forstamt Bad Dürkheim von Montag, 13. Mai, bis voraussichtlich Anfang Juni den Weg zur Waldgaststätte Lambertskreuz zwischen „Jagdstein“ und „Kaiser-Gärtchen“. Das kündigt Forstamtsleiter Joachim Weirich an. Dieser Pflegeeingriff solle die Artenvielfalt, Lichtbaumarten – vor allem die Eiche – und die Naturverjüngung der Altbestände fördern. Der Experte weist daraufhin, dass bei Baumfällungen grundsätzlich Lebensgefahr besteht. „Auch am Wochenende, nach Feierabend oder wenn gerade nicht gearbeitet wird, können zum Beispiel lose, abgebrochene Äste mit Wucht zu Boden fallen und Menschen verletzen. Der Rettungsdienst kann dann die Verletzten nur unter eigener Lebensgefahr bergen“, erklärt er. Deshalb appelliere das Forstamt an die Waldbesucher, die abgesperrten Waldteile auf keinen Fall zu betreten. Eine Umleitung für Wanderer und Radler sei ausgeschildert und verlaufe auf einem reizvollen Weg.