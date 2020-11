Das Forstamt Bad Dürkheim ist ab Anfang Dezember voraussichtlich bis zum Jahresende mit Holzerntearbeiten in der Nähe des Wanderparkplatzes „Weilach“ beschäftigt. Das hat das Forstamt mitgeteilt. Betroffen ist der Bereich von der Weilach bis zum Teufelsstein und westlich der Wegekreuzung „Schlagbaum“ – nicht aber der Parkplatz selbst.

In dieser Zeit sei mit Sperrungen der Waldwege zu rechnen, so das Forstamt. Weiträumige Umleitungen werden laut Forstamt ausgeschildert. Teufelsstein, Ringwall und Kriemhildenstuhl werden demnach vom Parkplatz Weilach aus immer zugänglich sein. Wichtig zu wissen ist laut Forstamt auch, dass an den Wochenenden die Hauptwege aufgeräumt und für den Besucherverkehr freigegeben werden. „Es wird auch darum gehen, in diesem von Waldbesuchern stark frequentierten Bereich absterbende oder bereits abgestorbene Bäume, die Gefahrenquellen darstellen, zu beseitigen. Der Klimawandel mit seinen Auswirkungen auf den Wald ist auch hier wirksam“, so das Forstamt.