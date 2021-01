Die Offene Kreativ-Werkstatt will das aktuelle Thema „Artenvielfalt“ aufgreifen und im neuen Programm viele neue Kurse für Kinder und Erwachsene anbieten, in denen es um den künstlerischen und wertschätzenden Umgang mit der Natur geht. Natürlich alles unter der Voraussetzung, dass Corona die Pläne nicht durchkreuzt.

Der Osterferienkurs „Vogelwelten“ für Kinder von sechs bis zwölf Jahren bietet die Möglichkeit, alles rund um die Piepmätze zu erfahren und zu basteln. Vogelhäuser und Vogeltränken können gestaltet werden, eine Vogelretterin will von ihrer Arbeit erzählen. Marion Kramer und Eberhard Treusch haben dazu noch eine Frau eingeladen, die sich mit der Sprache der Vögel auskennt. Für Ostern werden außerdem Nester gebastelt für die mit Pflanzen gefärbten Eier. Ein Abschlussfest soll diesen Kurs abrunden.

Neue Ideen für Muttertagsgeschenke lassen sich in zwei Nachmittagskursen im April und Mai umsetzen. Im ersten geht es um die kreative Gestaltung von Herzen, im zweiten werden unter Anleitung von Marion Kramer Herzen gebacken und verziert.

Arbeiten mit der Green Screen

„Mein Fotoabenteuer mit Green Screen“ findet für Kinder von 8 bis 11 Jahren am 6. April statt. Sie werden mit Hilfe einer Green Screen in die ausgewählten Motiven eingebaut. Schüler von zehn bis 13 Jahren können es am 2. Juni ausprobieren. Filmfachfrau Ulrike Heimann bietet für Kinder von acht bis elf Jahren auch den Pfingstkurs „Hollywood in Dürkheim“ an mit allem, was dazu gehört: Drehbuch schreiben, Regie führen und Kamera bedienen. Die Filmpremiere folgt vierzehn Tage später am Sonntagnachmittag. Wer lieber basteln möchte, kann in den Pfingstkursen bei Sabine Sander außer selbst gebauten Spielen auch Stabfiguren aus Gips für ein Improvisationstheater gestalten.

Ein Hit sind immer auch die Sommerferienkurse für Schulkinder. Die Auswahl reicht von Unterwasserwelten über Naturschutz-Biotope bis zum Artenvielfalt-Trickfilmprojekt. Außerdem gibt es mit Bettina Meier und Tanja Mahn-Bertha eine Sommerwerkstatt im Wald auf der Suche nach heimischen Tieren und Pflanzen. Eine Alternative dazu bietet der Kurs „Wir machen Zirkus und Theater!“ im Naturspielraum Altes Schwimmbad. Christian Bechinger und Tim Liebel zeigen Kindern von sieben bis zwölf Jahren wie man Jonglieren, Clownerie und Zaubertrick lernen kann und welche Requisiten dazu gebraucht werden.

Einklinken in Online-Kurse

Wenn die technischen Voraussetzungen wie Laptop oder Tablet mit Kamera und Mikro vorhanden sind, können sich Jugendliche und Erwachsene in Online-Kurse einklinken. Sabine Sander stellt verschiedene Techniken und die Vielseitigkeit der Acrylmalerei vor. Anja Eßelborn zeigt, wie man durch Upcycling aus vorhandenem Verpackungsmaterial Neues gestalten kann. Videokonferenz und Chat unterstützen beim Mitmachen. Ein weiterer Online-Kurs beschäftigt sich mit Collage und mit LandArt.

Wer die persönliche Atmosphäre vorzieht und neue Techniken ausprobieren möchte, ist bei Marion Schacht an der richtigen Adresse. Mit Blättern, Gräsern und Zweigen entstehen interessante Monotypien. Tusche, Acryl und Aquarell lassen zarte Landschaften erblühen. Weitere Themen für Fans der Malerei sind „Nordlichter malen“ und „Auf den Spuren berühmter Künstler/innen“. Sabine Sander führt in die Acrylmalerei mit Spachtelmasse und Pigmenten ein, um bizarren Verfallsprozessen künstlerischen Ausdruck zu verleihen.

Karin Paul zeigt neben fantasievollen Schriftskulpturen auch außergewöhnliche Gestaltungsmöglichkeiten für Papierschmuck. Hobbyfotografen können mit Jens Hollerith das Blütenmeer der Pfalz einfangen und am Laptop zu einem Kunstwerk entfalten. Heilpflanzenpädagoge Eberhard Treusch lädt im Naturspielraum Altes Schwimmbad zur Anwendung von „Heilwissen der Großmütter“ ein.

Informationen über die Kurse und Anmeldungen über die Homepage unter www.offene-werkstatt.org.