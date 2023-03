Unbekannte sind in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag, in Büroräume an der Sägmühle in Bad Dürkheim eingebrochen. Dabei haben sie laut Polizei eine Eingangstür aufgehebelt und dann die Büros durchwühlt. Es ist ein Sachschaden in Höhe von 5000 Euro entstanden.

Den Wert des Diebesguts schätzen die Beamten auf einen mittleren vierstelligen Betrag. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Bad Dürkheim unter der Nummer 06322 9630 oder per Mail an pibadduerkheim@polizei.rlp.de zu melden.