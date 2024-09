Ein Streifenwagen der Polizei war nach Angaben der Polizei am Freitag, gegen 12.25 Uhr, an einem Unfall auf der B37, in Höhe der Mülldeponie, beteiligt. Wie die Polizei mitteilt, ist ein 23-jähriger Beamter mit dem Streifenwagen mit Blaulicht, aber ohne Martinshorn auf der B37 in Richtung Bad Dürkheim gefahren. Auf einem Feldweg habe der Polizeibeamte das Fahrzeug gewendet, um in Richtung Autobahn zu fahren. Als das Polizeiauto von dem Feldweg wieder auf die B37 gefahren ist, sei es mit einem VW Golf zusammengestoßen, der auf der B37 in Richtung Bad Dürkheim unterwegs war. Die 27-jährige Fahrerin des VW und der Polizeibeamte seien nicht verletzt worden. Der Streifenwagen sei so stark beschädigt gewesen, dass er abgeschleppt werden musste. Insgesamt betrage der Sachschaden etwa 25.000 Euro. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern nach Angaben der Polizei noch an. ann