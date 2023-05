Bislang unbekannte Täter haben zwischen Freitag, 28. April, 14 Uhr, und Mittwoch, 3. Mai, 8 Uhr, mehrere Fenster der Carl-Orff-Realschule in Bad Dürkheim beschädigt. Laut Polizeibericht wurden durch Steinwürfe acht Glasscheiben beschädigt, es entstand Sachschaden in Höhe von 10.000 Euro. Die Polizei Bad Dürkheim bittet um Hinweise unter 06322 9630 oder per E-Mail an pibadduerkheim@polizei.rlp.de.