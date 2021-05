Gesundheitsminister Jens Spahn hat dazu aufgerufen, sich gegen die Grippe impfen zu lassen. Mit so vielen Grippeimpfungen wie noch nie soll das Gesundheitssystem in der Corona-Zeit geschützt werden. Wegen des Andrangs führen Apotheken in der Region Wartelisten – anderswo hat man vorgesorgt.

26 Millionen Dosen des Grippeimpfstoffs hat das Bundesgesundheitsministerium in diesem Jahr bestellt, um die Grippewelle während der Corona-Krise möglichst klein zu halten. Versorgungsengpässe soll es mit einer Rekordzahl an Impfstoffdosen keine geben. Wegen der hohen Nachfrage könne es aber örtlich zu Verzögerungen bei der Lieferung kommen. So auch in Bad Dürkheim.

„Es ist echt übel mit dem Impfstoff“, sagt Margareta Kraus, Inhaberin der Brunnen-Apotheke in Bad Dürkheim. Die Nachfrage nach dem Grippeimpfstoff sei etwa um ein Drittel höher als im Vorjahr, schätzt sie. Mit einer neuen Lieferung rechne sie frühestens Mitte November: „Ansonsten sind wir immer im August oder September bevorratet.“ Prinzipiell sei es aber nicht schlimm, sich erst im November impfen zu lassen, erklärt die Apothekerin: „Dann hat man auf dem Höhepunkt der Grippewelle, der meist im Januar und Februar ist, den besten Impfschutz.“

Etwas weniger angespannt ist die Lage in der Dürkheimer Apotheke am Obermarkt. „Wir kriegen immer mal wieder eine Lieferung“, sagt Inhaber Georg Scheidel. Aber trotzdem: „Es ist eher ein Durchhangeln, wir haben den Impfstoff nicht durchgängig vorrätig.“ Auch bei ihm ist die Nachfrage deutlich höher als in den vergangenen Jahren. Er sieht den Aufruf von Gesundheitsminister Spahn an die gesamte Bevölkerung, sich impfen zu lassen, kritisch: „Wenn sich jetzt mehr Menschen impfen lassen, die nicht zur Grippe-Risikogruppe gehören, kann es sein, dass am Ende für die Risikogruppe – vor allem ältere Menschen – nichts mehr übrig ist.“

Lange Wartelisten in der Apotheke

„Die Leute wollen auch das Gefühl, etwas gemacht zu haben, auch wenn die Grippeimpfung nicht direkt gegen Corona hilft“, versucht Apotheker Hans Jacob von der Burg-Apotheke in Wachenheim den aktuellen Ansturm auf den Impfstoff zu erklären. Auch seine Apotheke führt mittlerweile lange Listen mit Vorbestellungen von Arztpraxen und Privatpersonen. „Ich bin überzeugt, dass in den nächsten zwei Wochen nichts nachgeliefert wird“, sagt er. Er gehe davon aus, dass alle 26 Millionen Dosen des Grippeimpfstoffs verbraucht würden, „aber wann welche Apotheke was bekommt, liegt beim Großhandel.“ Direkt beim Hersteller bestellen – wie es für Apotheker während der Vorbestellphase im Frühjahr möglich ist – kann er momentan nicht.

„Grippeimpfung entlastet Kliniken“

In den vergangenen Jahren seien deutschlandweit von 17 Millionen Impfstoffdosen nur zwischen 13 und 14 Millionen verimpft worden, sagt Jacob weiter. Deshalb achten Apotheker und Ärzte normalerweise darauf, nicht zu viele Dosen vorzubestellen, um nicht auf den Kosten sitzenzubleiben.

Die Gemeinschaftspraxis Dr. Roland Wernz und Dr. Volker Benz in Ellerstadt hat für den Ansturm auf die Grippeimpfung vorgesorgt. Man habe früh angefangen, sich vorzubereiten, sagt Wernz, und zusätzlich zu dem von der Kassenärztlichen Vereinigung vorgegebenen Kontingent 400 weitere Dosen des Impfstoffs bestellt. Die Nachfrage danach sei im Vergleich zu den vergangenen Jahren um rund 20 Prozent gestiegen, „aber so enorm wie wir dachten, ist der Andrang bei uns gar nicht“, sagt Wernz, „es wäre auf jeden Fall sinnvoll, wenn Menschen aus Risikogruppen sich impfen lassen.“ Denn auch wenn die Grippeimpfung nicht vor Covid-19 schütze, würde sie die Kliniken entlasten.