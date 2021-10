Die SG TV Dürkheim/BI Speyer empfängt am Sonntag, 31. Oktober, 16 Uhr das Topteam SG Lützel-Post Koblenz II. Die Rheinländer starteten mit drei Siegen und einer Niederlage in die Saison. Der Tabellendritte sitzt den ungeschlagenen Topteams, Lich Basketball und TuS Makkabi Frankfurt, im Nacken und zählt zum erweiterten Kreis der Titelanwärter.

Die junge SG-Truppe geht als Außenseiter ins Match, will aber an die gute Leistung aus dem letzten Heimspiel beim 80:62-Sieg gegen Eintracht Frankfurt anknüpfen. Die Partie findet in der PSD-Bank-Halle Nord in Speyer statt – der Trainings- und Spielhalle der BIS Baskets Speyer, Kooperationspartner des TV Dürkheim.