Ein Hofladen aus dem Nachbarort möchte in der Gemeinde Friedelsheim einen Selbstversorger-Laden etablieren. Die Gemeinde hat diesem Ansinnen in einer Sitzung des Gemeinderats im Grundsatz zugestimmt, teilt die Bürgermeisterin Anja Bletzer ( FWG) mit. Die Gemeinde sei schlecht versorgt, so Bletzer. Der Hofladen soll eine Möglichkeit bieten, sich selbstständig mit Lebensmitteln des täglichen Bedarfs versorgen zu können. Standort für den Hofladen wäre der Parkplatz an der Friedelsheimer Schwabenbachhalle. Der Gemeinderat war um Zustimmung gefragt worden, weil das betreffende Grundstück im Eigentum der Ortsgemeinde ist. Das geplante Gartenhaus hat eine Grundfläche von rund 14 Quadratmetern und ist etwa 2,6 Meter hoch. Durch die Errichtung des SB-Ladens würden vier Stellplätze an der Schwabenbachhalle entfallen.