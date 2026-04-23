Die Feuerwehr hilft, wenn andere Hilfe brauchen. Jetzt braucht sie selbst Unterstützung.

Puh, das ist eine gewaltige Liste. In Bad Dürkheim sollen ganze Standorte neu geschaffen werden, um die Versorgung durch die Feuerwehr zu gewährleisten – eine Truppe, die ohnehin immer mehr Aufgaben vor der Brust hat. Wer den Blick in die Umgebung schweifen lässt oder sich schon einmal mit der Standortsuche für Feuerwehren beschäftigt hat, kann ermessen, was das logistisch bedeutet. Dass dies ein dicker Brocken ist, dachten sich wohl auch die Ausschussmitglieder am Dienstag. Denn neben den Standorten fehlt bisher auch eine klare Aussage zur Löschwasserversorgung. Dass zudem das bestehende Gerätehaus nicht mehr allen Anforderungen entspricht, ist dabei nur einer von vielen kritischen Punkten. Der wahrscheinlich schwierigste Punkt ist jedoch die Personalgewinnung. Nur wenn sich die Zahl der Wehrleute fast verdoppelt, steigt die Wahrscheinlichkeit, dass im Ernstfall genügend Frauen und Männer in unmittelbarer Nähe des Feuerwehrhauses sind. Daher: Die Wehrleute kommen immer dann, wenn andere Unterstützung brauchen. Jetzt sind sie es, die Hilfe von Politik und Gesellschaft benötigen.