Nach dem 6:5-Sieg gegen Deidesheim schielt der FV Freinsheim auf Platz 4 und will in Oppau nachlegen. Im Fokus steht der erste Auswärtssieg 2026.

In der Fußball-Bezirksliga will der FV Freinsheim sein aktuelles Hoch fortsetzen. Gelegenheit dazu hat er am Sonntag (15 Uhr) im Auswärtsspiel beim abstiegsgefährdeten Tabellenvorletzten BSC Oppau. Das große Ziel des scheidenden Freinsheimer Trainers Christian Schäfer ist der vierte Tabellenplatz. Wenn dies gelänge, hätte der FVF in den zurückliegenden drei Jahren die Abschlussplatzierungen Dritter und zweimal Vierter aufzuweisen.

Das wäre fürwahr ein großer Erfolg für eine Mannschaft, die seit Jahren ohne teure Neuverpflichtungen, klangvolle Namen oder ehemalige Verbands- oder gar Oberligaspieler daherkommt. Die Blau-Weißen haben ein Team, in dem viele Eigengewächse, Nachwuchskräfte aus der Region oder Spieler aus benachbarten Vereinen stehen. Freinsheim bedeutet in diesem Sinne Bodenständigkeit. Nach Wochen, in denen der FVF für seine Verhältnisse wenige Tore schoss, aber auch nur eine geringe Anzahl Gegentore bekam, gab es gegen Deidesheim ein 6:5-Spektakel. Was den Außenstehenden erfreut, sorgt beim Coach für Schnappatmung.

„Wir führen 5:2 und 6:3, haben den Gegner im Griff, müssen aber insgesamt abgeklärter und souveräner auftreten“, bewertet Schäfer die 90 Minuten gegen die TSG. Dennoch komme man mit dem jetzt fünften Spiel in Folge ohne Niederlage dem anvisierten vierten Tabellenplatz immer näher. Das Restprogramm ist machbar. Der Übungsleiter bleibt aber dabei, „von Spiel zu Spiel zu schauen“. Der Satz hätte ihn im „Doppelpass“ des DSF drei Euro ins Phrasenschwein gekostet.

In Oppau könnte die Serie verlängert werden, denn der BSC ist dem Abstieg geweiht. Trotz besserer Leistungen nach der Winterpause reicht es wohl nicht für den Klassenverbleib. „Das wird ein schweres Spiel, denn für Oppau geht es um sehr viel. Der BSC wird motiviert sein“, ist Schäfer überzeugt. Zumindest darf man die Gelb-Schwarzen nie abschreiben. So stand es in den beiden vergangenen Partien gegen Deidesheim und bei Südwest Ludwigshafen nach einem 0:3- und einem 1:3-Rückstand zwischenzeitlich jeweils 3:3.

Am Ende hatten die Oppauer zwar verloren, an fehlender Moral hat dies aber nicht gelegen. „Wir streben den ersten Auswärtssieg im Kalenderjahr 2026 an. Dafür wird es Zeit“, stellt der Coach klar. Seinem Sohn Maximilian geht es nach dem Zusammenprall mit Fabian Weingärtner am Sonntag und frühzeitiger Auswechslung wieder besser. „Er ist im Krankenhaus in Grünstadt untersucht, aber noch am selben Abend nach Hause entlassen worden“, informiert Schäfer. Jann-Philip Haas fehlt, ebenso Dennis Drees, mit dem der Trainer vielleicht eine Woche später wieder rechnet.

Dafür gehört Eric Schneider, ein typischer Freinsheim-Spieler, fest zum Kader. „Eric stammt aus Lambsheim, hat aber schon in der Jugend und zuletzt in der Reserve bei uns gespielt und überzeugt“, berichtet Schäfer. Er wollte Schneider, der in Karlsruhe studiert, schon im Sommer dazuholen. Geklappt hat es erst jetzt. Der Coach will dem defensiven Mittelfeldspieler und Außenverteidiger weiterhin Einsatzzeiten einräumen.