Hofflohmärkte liegen im Trend. In Wachenheim sind im vierten Jahr fast 70 Höfe dabei. Organisatorin Peggy Ott erklärt, wie alles angefangen hat.

Wie kam es zum Wachenheimer Hofflohmarkt?

Der Hofflohmarkt ist 2022 entstanden. Der Grund war damals, dass die Kinderbasare wegen der Corona-Pandemie ausgefallen waren. Im ersten Jahr gab es vielleicht zehn bis 15 Stände, im nächsten dann etwa 35. Anfangs war es eher ein Kinderartikelbasar. Aber schon im vergangenen Jahr war der Hofflohmarkt mit 40 Ständen relativ groß. Dieses Jahr haben wir sogar um die 70 angemeldete Verkaufsorte.

Was wird angeboten?

Natürlich gibt es viel Kleidung, vor allem für Kinder, aber auch Spielzeug, Antiquitäten, Dekoartikel für Haus und Garten, Haushaltsartikel und Modeschmuck. Manche bieten auch Kuchen an. Auf einer Übersichtskarte haben wir gekennzeichnet, wo es was gibt, damit die Besucher gezielt suchen können. Überall gibt es Besonderheiten zu entdecken.

Wer organisiert das alles?

Wir machen das ganz privat und finanzieren uns über Spenden, um die Werbung zu bezahlen. Wenn etwas übrig bleibt, spenden wir das Geld an die Schule und den Kindergarten. In diesem Jahr organisieren meine Freundin Angelika Alles und ich den Hofflohmarkt. Angelika kümmert sich hauptsächlich um die Anmeldungen, ich übernehme die Werbung. Vielleicht holen wir im kommenden Jahr noch jemanden dazu, um eventuell auch einen Social-Media-Kanal zu betreiben. Wir investieren viele Stunden in die Vorbereitungen, aber es macht immer wieder Spaß.

Was verkaufen Sie selbst?

Ich setze in diesem Jahr aus. Ich kümmere mich um die Organisation. Außerdem möchte ich gerne herumlaufen und die Leute kennenlernen, mit denen ich bisher vielleicht nur per Mail Kontakt hatte.

Was macht den Hofflohmarkt für Sie aus?

Ich finde es schön, durch die Stadt zu laufen und sich gegenseitig zu besuchen. Man lernt seine Nachbarn besser kennen, und es ist eine gute Gelegenheit, miteinander ins Gespräch zu kommen. Wir haben alle gebeten, ihre Höfe mit einem Luftballon kenntlich zu machen. So wird alles schön bunt und die Verkaufsorte sind leicht zu erkennen. Ich bin sicher, dass es ein schöner Tag wird. In Wachenheim hat man mit der Eisdiele oder der Wachtenburg gute Ausgangspunkte, kann schlendern und Leute treffen. Und natürlich kann man schöne Dinge kaufen, die man noch nicht hat – oder wusste, dass man sie braucht.

Termin

Beim Wachenheimer Hofflohmarkt am Samstag, 11 bis 16 Uhr, bieten Privatleute eta 70 Ständen in ihren Höfen Waren an.