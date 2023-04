Von Julia Heller

„Es ging ein Sämann, zu säen seinen Samen…“: So beginnt ein bekanntes Gleichnis, das Jesus erzählt. Wie ist es mit Ihnen? Haben Sie dieses Jahr schon etwas ausgesät? Oder bevorzugen Sie es, „fertige“ Pflanzen in Töpfchen einzukaufen, die man nur noch eingraben muss? Oder haben Sie vielleicht gar nicht die Möglichkeit, eigene Pflanzen im Garten oder auf dem Balkon zu kultivieren? Dann wäre die Buga in Mannheim ein lohnendes Ziel.

Es spricht einiges dafür, selbst etwas auszusäen, und seien es nur Kresse-Samen oder Sonnenblumen. Nur so können wir das Wunder miterleben, das jedes einzelne Samenkorn in sich verbirgt.

Dass aus so einem kleinen, unscheinbaren Körnchen plötzlich etwas ganz anderes wird. Es braucht nur etwas Erde, etwas Wasser, ein paar Sonnenstrahlen – und dann entsteht da etwas vollkommen Neues. Wir können es nicht selbst machen, wir können nur die Rahmenbedingungen schaffen. Und es dann geschehen lassen – und darüber staunen.

Ich habe in diesem Jahr Sonnenblumensamen gesät. Das Samentütchen kam von der Evangelischen Kirche in Deutschland, die mit Sonnenblumen- und Kornblumen-Samen die Aktion #hoffnungsäen initiiert hat. Blumen sollen wachsen in den Farben Blau und Gelb, den Farben der Ukraine – um sinnbildlich die Hoffnung wachsen zu lassen, dass es auch für dieses Land eine Zukunft in Frieden gibt.

Mich hat diese Aktion sehr berührt. Nach über 14 Monaten Krieg in der Ukraine ist in mir nur noch wenig Hoffnung auf Frieden übrig. Vielleicht nur noch ein winziges Körnchen. Ob ich das wohl aussäen kann – damit es wächst?

Und wenn ich schon dabei bin: Es ist gerade nur ein kleines Lächeln da. Das möchte ich heute verschenken. Ein Bröckchen Humor. Das möchte ich einsetzen und andere damit froh machen. Mein kleines bisschen Zuversicht, Zutrauen, Freude und Freundlichkeit will ich heute hergeben und aussäen.

„Es ging ein Sämann, zu säen seinen Samen…“: Das Gleichnis der Bibel erzählt nicht von sofortigem Erfolg und perfekten Wachstumsbedingungen. Einiges vom Saatgut geht verloren – überwuchert von Sorgen-Dornen, ausgetrocknet und verdorrt, von anderen zertrampelt. Und doch: Einiges fällt auch auf guten Boden und wächst, keimt aus und bringt Frucht. Das kann ich nicht machen. Das ist Gottes Werk. Aber ich kann die Rahmenbedingungen schaffen. Offensichtlich ist immer neu Großzügigkeit gefragt, Geduld und Vertrauen – um dann das Wunder mitzuerleben, dass sich ganz viel verändern wird.

Was können Sie heute aussäen?