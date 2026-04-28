Trödel, Kleidung und gute Gespräche: Beim Hof-Flohmarkt in Weisenheim am Sand bummeln Besucher durch fast 40 Höfe und genießen die besondere Atmosphäre.

In Weisenheim am Sand waren am Sonntag viele Menschen mit einem Flyer in der Hand unterwegs. Es waren Besucher des Hof-Flohmarkts, die auf dem Weg zu einem der fast 40 geöffneten Höfe waren. Betrieb herrschte im Ortszentrum und auch an den anderen Ausschankstellen des Frühlingsfestes.

„Wenn do hockschd, was do alles erlebschd“, sagte eine ältere Frau zu zwei anderen Frauen und einem Mann, mit denen sie sich vor das Tor ihres Hauses gesetzt hatte. Die vier beobachteten, was Besucher vom Flohmarkt nach Hause schleppten, schauten Autofahrern beim Ein- und Ausparken zu und hatten gerade mit einigen vorbeilaufenden Bekannten geplaudert.

Viel Kinderkleidung im Angebot

Kleidung für kleine Kinder wurde bei dem Hof-Flohmarkt wohl am meisten angeboten. „Sie ist aber weniger gefragt“, berichtete Silvia Becht, die in der Garage nicht nur Kinderkleidung, sondern auch Spielsachen und Haushaltsartikel anbot. Letztere würden eindeutig besser gehen.

Ein Stück weiter in der Gerolsheimer Straße nutzte Manuel Grümmer den Hof-Flohmarkt, um seine Bilder und selbst gemachten Modeschmuck zu verkaufen. Auch bei ihm gehörte Kinderkleidung zum Angebot. Im hinteren Teil des Hofes saßen mehrere Frauen und Männer und hatten offensichtlich Spaß. „Es kommen vor allem Bekannte vorbei, aber auch einige andere Leute, und ich habe auch schon ein bisschen was verkauft“, erzählte Grümmer.

„Bei uns ist es sehr gesellig“, sagte Stefan Böhnlein, der im Hof des Hauses seiner Familie in der Bahnhofstraße vor allem Kinderkleidung anbot. Seine Schwiegermutter Annette Jesberger war da, um bei Bedarf zu helfen. Marina Hoffmann war mit einer Freundin stehen geblieben. „Wir wollten nur kurz hereinschauen und dann weitergehen“, verriet sie. Doch nun habe sie Kleidung für den Nachwuchs ausgesucht. Käufer seien vor allem Auswärtige, berichtete Böhnlein.

Die beiden Weisenheimerinnen Katharina Schneider und Ursel Neufeld waren zum „Bummeln und zum Kaffee trinken“ unterwegs. „Aber wenn ich weiter so viel kaufe, reicht das Geld nicht mehr für Kaffee“, scherzte Schneider. Gerade hatte sie eine Vase erstanden: „Die hat mir so gut gefallen.“

Ballons weisen den Weg zum Trödel

Die Mitarbeiterinnen der Steuerberatungsgesellschaft Wittmann, Bretz und Partner hatten sich zusammengetan und verkauften im Hof ihres Arbeitgebers Kinderkleidung, Spielsachen, Kindersitze für das Auto, aber auch Kleidung für Erwachsene, Dekorationsartikel, Modeschmuck und vieles mehr. „Ich habe uns gleich angemeldet, als die Information kam“, sagte Marion Wagler. Einige Besucher würden gezielt etwas suchen, andere schauen und kaufen, wenn ihnen etwas gefällt.

An allen Höfen, Gärten und Garagen, die geöffnet waren, hingen Luftballons und wiesen den Weg zu Trödel und verborgenen Schätzen. Auch unterwegs gab es einiges zu sehen. „Guck mal, die Stiefmütterchen in dem Blumenkasten am Fenster sind schön“, sagte eine Frau in einer der Gassen zu ihrer Begleiterin. „Ich warte auf dich“, meinte ein Mann, der erschöpft auf eine Bank sank, während seine Partnerin auf dem Weg in den nächsten Hof war.

„Es macht vor allem Spaß“

„Ach Gott, Angelika, was habt ihr für schöne Sachen“, staunte eine Frau, als sie in einen alten Hof in der Bahnhofstraße kam. Vier Frauen hatten sich zusammengetan und boten an, was sie ausgemistet hatten. „Ich sammle während des ganzen Jahres, was ich nicht mehr brauche, in einer Kiste für den Flohmarkt“, erzählte Brigitte Fickenscher. Bücher gab es bei ihr für einen Euro das Stück. „Es wird einiges gekauft“, sagte sie. Elke Bechtel, deren Familie der Hof gehört, bot eine ganze Bank voller Damenschuhe und -kleidung an, außerdem Kinderkleidung, aus der die Enkel herausgewachsen sind. „Ich habe wie immer viel zu viel dabei, aber es läuft gut“, berichtete Angelika Mayer-Pirrmann.

Auch bei Natalie Münch lief der Verkauf gut, obwohl sie in der Luisenstraße etwas abseits ihre Waren anbot. „Für mich ist der Flohmarkt vor allem ein Antrieb, Keller und Dachboden auszumisten. Einen großen Reibach macht man dabei nicht, aber das ist egal“, sagte sie. Was übrig bleibe, werde dem Sozialkaufhaus gespendet. „Die Kauflust ist nicht so groß“, berichtete Birgit Blaul, deren Haus ebenfalls nicht im Zentrum liegt. Spielsachen habe sie verkauft, auch einiges an Kleidung. „Aber vor allem macht es Spaß: Man trifft Leute und unterhält sich.“